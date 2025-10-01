باشگاه خبرنگاران جوان - محمدکاظم صادقیان مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد از ثبت تراز تجاری مثبت ۶۱میلیون دلاری این استان در پنجماهه نخست سال۱۴۰۴خبر داد و گفت: این دستاورد بیانگر رشد صادرات و تقویت جایگاه اقتصادی یزد درعرصه تجارت خارجی است.
وی افزود: این مدت بیش از یک میلیون و۶۸۰هزارتُن کالا به ارزش ۳۱۷میلیون دلار از استان یزدبه مقاصد مختلف صادرات شده است که بخش «معدن وصنایع معدنی» باسهم ۶۱ درصدی، «صنعت» با ۲۶درصد، «کشاورزی» با۷ درصدو «پتروشیمی و پایه نفتی» با۶ درصدبیشترین سهم را درصادرات استان داشتهاند.
صادقیان با اشاره به آمارواردات گفت:درپنجماهه نخست سال جاری۱۰۷ هزارتُن کالا به ارزش۲۵۶میلیون دلاروارداستان شده که عمدتاً درحوزه صنعت باسهم۶۳درصدبوده است. سایربخشهاشامل معدن و صنایع معدنی با۱۲درصد، پتروشیمی وپایه نفتی با ۴درصد و کشاورزی با ۱ درصداز ارزش واردات را تشکیل میدهند.
صادقیان تراز تجاری مثبت یزد را نشانهای از رشد ظرفیتهای تولیدی و صادراتمحور استان دانست و اظهار کرد: ارتقای زیرساختهای صنعتی، توسعه واحدهای فرآوری معدنی، افزایش کیفیت تولیدات و گسترش بازارهای هدف صادراتی از مهمترین عوامل دستیابی به این دستاورد اقتصادی بوده است.
وی در پایان تأکید کرد: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان یزد با همکاری فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان، برنامههای توسعه صادرات را با هدف افزایش سهم استان در تجارت خارجی کشور ادامه خواهد داد.
منبع:روابط عمومی