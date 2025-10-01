باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
پیروز خودخوانده نامزدی جایزه صلح نوبل! + فیلم

دونالد ترامپ در ادامه توهمات خود، پیروز جایزه صلح نوبل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا معتقد است که جایزه صلح نوبل به او تعلق دارد که این موضوع با واکنش مجری برنامه ایران من و مرور جنایت‌های او همراه شد.

