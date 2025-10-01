پیروز خودخوانده نامزدی جایزه صلح نوبل! + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0648\u0646\u0627\u0644\u062f \u062a\u0631\u0627\u0645\u067e\u060c \u0631\u0626\u06cc\u0633\u200c\u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0645\u0639\u062a\u0642\u062f \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u062c\u0627\u06cc\u0632\u0647 \u0635\u0644\u062d \u0646\u0648\u0628\u0644 \u0628\u0647 \u0627\u0648 \u062a\u0639\u0644\u0642 \u062f\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0648\u0636\u0648\u0639 \u0628\u0627 \u0648\u0627\u06a9\u0646\u0634 \u0645\u062c\u0631\u06cc \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0645\u0646 \u0648 \u0645\u0631\u0648\u0631 \u062c\u0646\u0627\u06cc\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0648 \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u0634\u062f.\n