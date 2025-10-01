باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمدرضا هاشمی‌فر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به رسالت خطیر نیروی انتظامی در تأمین امنیت عمومی اظهار داشت: همه کارکنان این مجموعه موظف به برقراری آرامش و صیانت از حقوق مردم هستند و هیچ‌گونه کوتاهی در این زمینه پذیرفتنی نیست.

وی با بیان اینکه دریافت هرگونه وجه یا اقلام از مراجعان در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها به‌طور کامل ممنوع است، گفت: این اقدام سال‌هاست منسوخ شده و هرگونه تخلف در این زمینه با برخورد جدی مواجه خواهد شد.

سردار هاشمی‌فر از کارکنان انتظامی خواست در گزارش‌دهی و ارائه مصادیق تخلفات نهایت دقت و امانت‌داری را داشته باشند.

فرمانده انتظامی لرستان به مسائل درون‌سازمانی نیز پرداخت و تصریح کرد: رفع مشکلات داخلی، شایسته‌سالاری و سازماندهی اصولی از مهم‌ترین اولویت‌های پلیس در استان است و این مسیر با جدیت دنبال خواهد شد.

وی با تأکید بر لزوم شفافیت در پاسخگویی به مردم افزود: نظارت دقیق، برخورد با تخلفات و ارائه گزارش‌های روشن از اقدامات، از رویکرد‌های اصلی نیروی انتظامی در لرستان است.

سردار هاشمی‌فر همچنین به موضوع آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد اشاره کرد و گفت: خانواده‌ها، آموزش و مشارکت عمومی نقش محوری در پیشگیری از این آسیب‌ها دارند.

وی ادامه داد: اقدامات پلیس در حوزه مواد مخدر، شامل ایجاد کمپ‌های ترک اعتیاد و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه، به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

فرمانده انتظامی استان درباره تیراندازی در مراسم‌ها، به‌ویژه جشن‌های عروسی، هشدار داد و تأکید کرد: استفاده از سلاح، چه مجاز و چه غیرمجاز، جرم محسوب می‌شود و پلیس و دستگاه قضایی بدون اغماض با این پدیده برخورد خواهند کرد

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ترافیک پرداخت و اظهار داشت: اولویت پلیس برخورد با تخلفات حادثه‌ساز است و هدف از اعمال قانون، جریمه کردن مردم نیست بلکه حفظ جان شهروندان است. به همین منظور، استفاده از فناوری‌های نوین و هوشمندسازی در حوزه ترافیک در دستور کار قرار دارد.

سردار هاشمی‌فر با تأکید بر اینکه تولید امنیت وظیفه‌ای همگانی است، گفت: پلیس تنها بخشی از این چرخه است و با همکاری مردم و سایر دستگاه‌ها می‌توان به سطح بالاتری از رضایت عمومی و کاهش آسیب‌ها دست یافت.

منبع: پلیس لرستان