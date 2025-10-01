رئیس جمهور ترکیه گفت که ترکیه اجازه تجزیه سوریه یا آسیب به تمامیت ارضی آن را نخواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه گفت که اگر دیپلماسی برای اجرای توافق ادغام بین نیرو‌های دموکراتیک سوریه به رهبری کرد‌ها و دولت سوریه شکست بخورد، ترکیه اجازه تجزیه سوریه یا آسیب به تمامیت ارضی آن را نخواهد داد.

اردوغان در مراسمی به مناسبت بازگشایی پارلمان گفت: «ما تمام کانال‌های دیپلماسی را برای حفظ تمامیت ارضی سوریه و جلوگیری از تشکیل یک ساختار تروریستی در مرز‌های خود به کار گرفته‌ایم. ما همچنان با صبر، صداقت و عقل سلیم از این کانال‌ها استفاده می‌کنیم.»

وی افزود: «اگر ابتکارات دیپلماتیک بی‌پاسخ بمانند، سیاست و موضع ترکیه روشن است. ترکیه اجازه نخواهد داد که در سوریه یک دژاوو (آشفتگی و تجربه) رخ دهد.»

آنکارا نیرو‌های دموکراتیک سوریه را یک سازمان تروریستی می‌داند و در صورت عدم ادغام آنها در دستگاه دولتی سوریه طبق توافق با دمشق، نسبت به اقدام نظامی هشدار داده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: رجب طیب اردوغان ، تحولات سوریه
