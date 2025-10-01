سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر با هدف شفاف‌سازی آمار مرتبط با نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پروژه‌های بهره وری انرژی برق، سایت آمار رسمی راه اندازی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با ولادت امام حسن عسگری (ع)، سایت آماری این سازمان به عنوان مرجع رسمی آمار صنعت تجدیدپذیر کشور رونمایی شد.

این سامانه با هدف دسترسی آسان به داده‌های کلان صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر طراحی شده و امکان بررسی ظرفیت‌ها، میزان تولید نیروگاه‌های خورشیدی، بادی و سایر منابع تجدیدپذیر را به همراه آمار پروانه‌های احداث صادره، قرارداد‌های منعقده در چارچوب مدل‌های متنوع سرمایه‌گذاری، اطلاعات تابلو برق سبز بورس انرژی و تعرفه‌های ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان فراهم می‌کند.

راه‌اندازی این سامانه، گامی مهم در جهت شفاف‌سازی، تسهیل برنامه‌ریزی‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و جذب سرمایه‌گذاری‌های هدفمند در حوزه انرژی‌های پاک به شمار می‌رود؛ همچنین انتشار گزارش‌های آماری و تحلیلی به‌روز، امکان تصمیم‌گیری بهتر برای فعالان و بخش خصوصی را فراهم می‌آورد.

طبق اعلام ساتبا در آینده نزدیک قابلیت‌های تکمیلی شامل رصد لحظه‌ای تولید انرژی، مقایسه عملکرد پروژه‌ها و نقشه‌های تعاملی نیز به این سامانه افزوده خواهد شد. کاربران می‌توانند از طریق نشانی اینترنتی [amar.satba.gov.ir](http://amar.satba.gov.ir) به این پایگاه دسترسی یابند.

منبع: سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)

برچسب ها: سازمان انرژی های تجدیدپذیر ، نیروگاه های تجدیدپذیر
خبرهای مرتبط
بهره‌برداری از ۳ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا پایان سال
توکن صرفه‌جویی انرژی چیست؟
فروش برق نیروگاه‌های خورشیدی خانگی در بورس امکان پذیر شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز واریز سود سهام عدالت از امروز
معترضان به حذف یارانه به کجا مراجعه کنند؟
باغستانی: واریز مرحله دوم سود سهام عدالت آغاز شد
بنزین یورو ۴ جایگزین بنزین معمولی می‌شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۹ مهرماه ۱۴۰۴
همه چیز در مورد واریز سود سهام عدالت مرحله دوم عملکرد مالی ۱۴۰۲ شرکت‌ها
تمدید ثبت درخواست خرید محصولات ایران خودرو
علت نوسانات بازار مرغ چیست؟
برنامه ریزی برای توزیع ۳ میلیون تن کود یارانه‌ای در بین کشاورزان
احتمال حمله ملخ‌های صحرایی به کشور
آخرین اخبار
تحریم‌های ایران تنها بر روی کاغذ است/صادرات غیر نفتی ایران از تحریم‌ها مصون است
نیروگاه‌های تجدیدپذیر دارای درگاه آماری رسمی شدند
ظرفیت صنایع تبدیلی و تکمیلی پسته کشور ۸۳۳ هزار تن است
کشور‌های اروپایی پیش از تحریم‌ها هم تمایلی به مراوده نداشتند / قطر شریک خوبی برای ایران است+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۹ مهر ماه
رفیع‌زاده: ادارات کل متعدد استانی ذیل یک وزارتخانه، تجمیع می‌شوند
احتمال حمله ملخ‌های صحرایی به کشور
تمدید ثبت درخواست خرید محصولات ایران خودرو
نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شبکه بانکی کشور ابلاغ شد
محدودیت ترافیکی شمال کشور پایان هفته اعلام شد
غرامت کشاورزان به فوریت پرداخت می‌شود
کاهش بیش از ۶ هزار واحدی شاخص کل بورس
آغاز پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان با هماهنگی بانک مرکزی
در بازار لبنیات چه می گذرد؟
هوش مصنوعی به صنعت ساختمان ورود کرد/ استفاده از علم مهندسی BIM در صنعت ساختمان
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۹ مهرماه ۱۴۰۴
بررسی‌های مجمع برای پیوستن به CFT متوقف نشده است
واگذاری زمین و معافیت‌های مالیاتی برای نخبگان کشور/ ممنوعیت پرداخت تسهیلات به شرکت‌های صوری دانش بنیان
همه چیز در مورد واریز سود سهام عدالت مرحله دوم عملکرد مالی ۱۴۰۲ شرکت‌ها
اتمام عملیات مین گذاری راه آهن شلمچه _بصره+فیلم
باغستانی: واریز مرحله دوم سود سهام عدالت آغاز شد
تقویت بارش‌ها و کاهش دما در استان‌های شمالی کشور
کاهش تولید با مقاومت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات اشتغال
آغاز واریز سود سهام عدالت از امروز
اهمیت تامین پایدار سوخت نیروگاه‌ها جهت جلوگیری از خاموشی‌های پاییز
علت نوسانات بازار مرغ چیست؟
بنزین یورو ۴ جایگزین بنزین معمولی می‌شود
برنامه ریزی برای توزیع ۳ میلیون تن کود یارانه‌ای در بین کشاورزان
معترضان به حذف یارانه به کجا مراجعه کنند؟
واریز سود سهام عدالت از فردا آغاز می‌شود