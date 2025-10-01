باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص بازگشت تحریمها و تأثیر آن بر صادرات و تجارت خارجی ایران گفت: “با توجه به اینکه چین و روسیه در سازمان ملل به این موضوع رأی ندادند، ما باید بررسی کنیم که روند تجارت خارجی ایران به چه شکل خواهد بود.”
وی ادامه داد: “باید توجه داشته باشیم که در هیچ یک از تحریمها تأثیری بر تجارت خارجی ما نداشتهایم. بهویژه تحریمهای شورای امنیت که بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ اعمال شدهاند، هیچگونه محدودیتی برای تجارت خارجی ایران نداشتهاند. تحریمهای شورای امنیت، بهویژه قطعنامه ۱۹۲۹ و آخرین قطعنامه ۲۲۳۱، عمدتاً در ارتباط با صنایع هستهای و برخی بخشهای صنایع موشکی بوده و شامل صادرات غیرنفتی و نفتی نمیشود.”
حریری افزود: “اگر کسی در ارتباط با صنایع هستهای یا موشکی تجارت کند، ممکن است با تحریم مواجه شود، اما صادرات کالاهایی مانند پتروشیمی، پسته و دیگر محصولات غیرنفتی تحت تأثیر این تحریمها قرار نمیگیرد.”
این کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت صادرات غیرنفتی ایران، گفت: “در نیمه اول امسال، حجم صادرات غیرنفتی ما چند درصد افزایش نداشت. با توجه به شرایط کنونی، باید پیشبینی کنیم که چه اقداماتی میتواند به افزایش حجم تجارت خارجی ما با سایر کشورها کمک کند.”
حریری تأکید کرد: “برای افزایش حجم تجارت خارجی، لازم است که اقدامات مؤثری انجام دهیم تا بتوانیم با توجه به چالشهای موجود، به توسعه و تنوع در روابط تجاری بپردازیم.”
وی در پایان خاطرنشان کرد: “توجه به بازارهای جدید و تقویت همکاریهای اقتصادی با کشورهایی که تمایل به همکاری با ایران دارند، میتواند به رشد تجارت خارجی کمک کند.