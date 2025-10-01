رییس پلیس آگاهی قزوین از دستگیری عامل قتل یک جوان ۲۶ ساله در یک مراسم عروسی با تلاش کارآگاهان پلیس استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ امیرحسام عزیزی رییس پلیس آگاهی قزوین گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر فوت یک جوان ۲۶ ساله بر اثر جراحات سلاح سرد در یکی از مراکز درمانی شهر قزوین، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با حضور در مرکز درمانی و شناسایی هویت مقتول، بلافاصله تیم ویژه‌ای از کارآگاهان مجرب اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی استان تشکیل و تحقیقات تخصصی برای شناسایی عاملان این جنایت آغاز شد.

سرهنگ عزیزی ادامه داد: بررسی‌های اولیه نشان داد، مقتول در روز حادثه و در جریان یک مراسم عروسی با چند نفر درگیر و بر اثر اصابت ضربات چاقو مجروح شده که در نهایت به علت شدت جراحات وارده جان خود را در بیمارستان از دست داده است.

رییس پلیس آگاهی قزوین با اشاره به اینکه با تلاش‌های فنی و پلیسی کارآگاهان در اقدامی ضربتی عوامل حاضر در این درگیری در کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و دستگیر شدند، بیان کرد: متهم اصلی این جنایت در تحقیقات فنی پلیس به قتل اعتراف و با راهنمایی متهم آلت قتاله کشف شد.

وی عنوان کرد: متهم اصلی و دیگر افراد دخیل در این جنایت جهت ادامه مراحل قضایی با قرار بازداشت روانه زندان شدند.

منبع: پلیس قزوین