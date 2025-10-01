باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - عفو بینالملل، یکی از بزرگترین سازمانهای حقوق بشر جهان، به جمع صداهایی پیوسته است که در سراسر جهان خواستار حفاظت از ناوگان جهانی صمود هستند.
در پستی در ایکس در این باره آمده است: «کشورها مسئولیت تضمین عبور ایمن ناوگان را دارند. آنها باید فشار را برای حفاظت از ناوگان افزایش دهند و خواستار پایان نسلکشی اسرائیل و محاصره غیرقانونی آن برای همیشه شوند.»
دادههای ترافیک دریایی در وبسایت خود میگوید که این ناوگان اکنون ۱۱۸ مایل دریایی از غزه فاصله دارد که به گفته آن ۸ مایل دریایی از جایی است که مادلین، یک ناوگان به مقصد غزه که در ماه ژوئن به آب انداخته شد، توقیف شد.
دادههای ترافیک دریایی نشان میدهد که چندین کشتی ناوگان در حال نزدیک شدن به آبهای سرزمینی مصر هستند.
در یک پست تلگرامی از سوی این ناوگان آمده است: «ما همچنان به عدم خشونت و ایجاد یک کریدور بشردوستانه مردمی - شریان حیاتی برای غزه - متعهد هستیم. جامعه بینالمللی این مأموریت را به ما سپرده است و ما شکست نخواهیم خورد.»
منبع: الجزیره