مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز از کشف ۴۵ دستگاه ماینر غیرمجاز در شهر گرمدره استان البرز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - جواجه‌وند مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز گفت: با رصد و بازدیدهای میدانی تیم‌های عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز، تعداد ۴۵ دستگاه غیرمجاز استخراج رمزارز (ماینر) با توان مصرفی ١۶٠ کیلووات در یک منزل شخصی ‌در شهر گرمدره کشف، جمع آوری و تحویل مراجع انتظامی گردید.در این مرکز با دستکاری کنتور برق و استفاده از برق غیرمجاز معادل برق ٢٠٠ خانوار مصرف می شد.

این اقدام با پیگیری شرکت توزیع نیروی برق استان البرز و با هماهنگی ‌قضایی‌‌ و حضور ضابطین قضایی نیروی انتظامی انجام شد.

دکتر خواجه‌وند همچنین یادآور شد که در سال ١۴٠٣ تعداد ٣٣١ دستگاه ماینر غیرمجاز در قالب ۵٢ مرکز کشف و جمع‌آوری شده بود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز در ادامه افزود: استخراج غیرمجاز رمزارزها علاوه بر اینکه آثار مخربی بر شبکه برق وارد می‌کنند موجب اختلال و نوسان در تامین برق پایدار و آسیب به تجهیزات مشترکین می‌شود به همین دلیل، مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارزها به صورت جدی و قانونی در دستور کار این شرکت قرار دارد و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، سامانه‌های هوشمند و همراهی مردم، به‌صورت مستمر شبکه مصرف برق مشترکین را پایش کرده و روند شناسایی و برخورد با متخلفان ادامه خواهد یافت و کسانی که در این زمینه فعالیت غیرقانونی داشته باشند، به مراجع قضایی معرفی و با آنها مطابق قانون برخورد خواهد شد.

از عموم شهروندان درخواست می گردد تا در این راه به کمک صنعت برق آمده و در صورت مشاهده موارد مشکوک به استخراج ماینرهای غیرمجاز ، مراتب را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ اطلاع رسانی کنند و پاداش دریافت نمایند.