چهارمحال‌وبختیاری قطب تولید ورق قلع اندود در خاورمیانه + فیلم

سالانه بیش از ۱۵۰ هزار تن ورق قلع اندود در استان چهارمحال و بختیاری تولید می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سالانه بیش از ۱۵۰ هزار تن ورق قلع اندود در استان چهارمحال و بختیاری تولید و بیشتر این محصولات در صنایع بسته بندی مواد غذایی استفاده می‌شود.

 

