جلسه استیضاح شهردار تاکستان امروز بدون حضور شهردار برگزار و برای دومین بار در یک ماه اخیر، با ۶ رای اعضا، کیوان رحمانی برکنار شد.

 اصغر تقی پور سرپرست شهرداری معرفی شد که معاونت و سرپرستی شهرداری تاکستان را در کارنامه خود دارد.

کیوان رحمانی پیش از این در نیمه شهریور استیضاح شده بود، اما فرماندار تاکستان به دلیل طی نشدن مراحل قانونی، آن را لغو کرده بود.

مکائیل سلمانی فرماندار شهرستان تاکستان، با استناد به اصلاحیه جدید قانون شوراها، مصوبه استیضاح را لغو کرد.

به گفته سلمانی، رد این مصوبه صرفاً به دلیل نقص در «اشکال قانونی» بوده است و هیچ ارتباطی با صلاحیت یا عملکرد شهردار تاکستان ندارد.

Iran (Islamic Republic of)
محمد
۰۰:۱۹ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
خدا را شکر
۰
۰
پاسخ دادن
