مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان: مهارت‌آموزی، سنگ‌بنای اشتغال پایدار و تحقق شعار «هر مهارت، یک فرصت شغلی» است.

باشگاه خبرنگاران جوان _  در شش ماهه نخست سال جاری، نزدیک به ۲۰ هزار شهروند البرزی در دوره‌های مهارتی این نهاد و آموزشگاه‌های آزاد تحت نظارت آن، آموزش‌های تخصصی را فراگرفتند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز، با اعلام این خبر، اظهار داشت: در راستای سیاست‌های توانمندسازی نیروی کار و توسعه اشتغال پایدار، در شش ماهه ابتدایی سال جاری، در مجموع ۱۹ هزار و ۵۸۳ نفر-دوره مهارت‌آموزی با حجم سه میلیون و ۴۲۵ هزار و ۳۰۶ نفر-ساعت آموزش تخصصی در بخش‌های دولتی و غیردولتی استان به اجرا درآمد.

غفاری در تشریح این آمار افزود: «بخشی از این آموزش‌ها توسط ۶۰۰ آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای فعال در سطح استان ارائه شده که سهمی معادل ۱۱ هزار و ۱۶۱ نفر-دوره به میزان دو میلیون و ۲۶۴ هزار و ۷۰۵ نفر-ساعت از کل آموزش‌ها را به خود اختصاص داده است. این آمار گویای نقش بی‌بدیل بخش خصوصی در نهضت مهارت‌آموزی استان است.

وی تصریح کرد: همچنین مراکز دولتی آموزش فنی و حرفه‌ای استان نیز در همین بازه زمانی، به ۸ هزار و ۴۲۲ نفر-دوره معادل یک میلیون و ۱۶۰ هزار و ۶۰۱ نفر-ساعت آموزش در حوزه‌های مختلف مهارتی خدمات‌رسانی کرده‌اند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای البرز، اجرای دوره‌های آموزشی متنوع و کاربردی در چهار حوزه اصلی صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ و هنر را از جمله اقدامات این اداره کل برشمرد و خاطرنشان کرد: «عملکرد موفق مراکز آموزشی ما در این شش ماه، گواه عینی بر تحقق شعار «هر مهارت، یک فرصت شغلی» است. ما باور داریم که مهارت‌آموزی، راهبردی‌ترین و مؤثرترین راه برای مقابله با بیکاری و هموار کردن مسیر کارآفرینی و اشتغال پایدار برای جوانان جویای کار است.

غفاری در پایان با اشاره به نیازسنجی‌های مستمر و همکاری با صنایع و بنگاه‌های اقتصادی استان، تأکید کرد: اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای البرز با تمام قوا برای ارتقای شاخص‌های مهارتی و افزایش بهره‌وری نیروی کار، آماده هرگونه تعامل و همکاری با دستگاه‌های اجرایی و صنایع استان است تا گام‌های بلندتری در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی البرز برداشته شود.

