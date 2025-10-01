باشگاه خبرنگاران جوان؛ زینب خوش اندیش_ نشست وبیناری شورای فرهنگی دوشنبه‌های سازمان صداوسیما با موضوع «بررسی آثار تولیدی مراکز استان‌ها درباره انرژی هسته‌ای» روز هفتم مهرماه به ریاست دکتر وحید جلیلی، قائم‌مقام فرهنگی سازمان برگزار شد.

در این نشست، شبکه دنا با رأی مدیران کل مراکز، در جمع چهار مرکز برتر کشور قرار گرفت.

اثر منتخب این مرکز به تهیه‌کنندگی مهدی مرتضوی و تولید معاونت سیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد، با بهره‌گیری از روش هوش مصنوعی و به‌شیوه‌ای نمایشی و روایتی، به موضوع «پزشکی هسته‌ای» پرداخته است.

رویکرد خلاقانه در پرداخت به موضوع سبب شد این اثر مورد توجه مدیران کل شبکه‌های استانی قرار گرفته و در میان برترین‌های کشور جای گیرد.

مهدی مرتضوی، تهیه‌کننده این اثر، پیش از این نیز در اولین همایش ملی «هوش مصنوعی، فرهنگ و رسانه» که اردیبهشت‌ماه امسال با حضور رئیس رسانه ملی در تهران برگزار شد، توانسته بود در بخش مستند با اثر «رازهای دنا» لوح تقدیر جشنواره را دریافت کند.

همچنین با توجه به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در نخستین روز مهرماه و تأکید معاونت امور استان‌های رسانه ملی بر تبیین ابعاد مختلف موضوع انرژی هسته‌ای، شبکه دنا جدول پخش برنامه‌های خود را به‌گونه‌ای هوشمندانه تغییر داده تا پوشش مطلوب و هدفمندی به این موضوع مهم داشته باشد.

موفقیت شبکه دنا در جمع چهار مرکز برتر صداوسیما بار دیگر نشان داد این مرکز با تکیه بر ظرفیت‌های محلی و استفاده از فناوری‌های نوین رسانه‌ای، می‌تواند در سطح ملی بدرخشد و سهمی مؤثر در بازنمایی دستاوردهای علمی کشور ایفا کند.