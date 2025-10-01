باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سازماندهندگان ناوگان جهانی صمود اعلام کردند که یک کشتی اسرائیلی جدید به این کاروان نزدیک شده و این دومین حادثه از این دست در کمتر از ۲۴ ساعت گذشته است.
این اتفاق ساعاتی پس از آن رخ داد که سازماندهندگان ناوگان صمود اعلام کردند که نیروهای دریایی رژیم اسرائیل یک «عملیات ارعابآمیز» علیه این ناوگان انجام دادهاند. طی این عملیات، آلما (کشتی اصلی ناوگان صمود) و یک کشتی دیگر به نام سیریوس محاصره شده و ارتباطات غیر فعال شد.
به طور جداگانه، نشریه تایمز اسرائیل گزارش داده که نظامیان اسرائیلی آماده شدهاند تا این کشتیها را رهگیری کرده و صدها فعال را به ساحل ببرند تا اخراج یا بازداشت شوند.
ناوگان جهانی صمود که حرکت خود را از کشور اسپانیا آغاز کرده، بزرگترین ناوگانی است که تا به امروز برای رساندن کمکهای بشردوستانه به دست مردم غزه به راه افتاده است. این ناوگان بیش از ۵۰ کشتی دارد و حامل نمایندگانی از دست کم ۴۴ کشور است. این ناوگان امروز به حدود کیلومتری غزه رسیده است.
شبکه تلویزیونی «کان» اسرائیل روز یکشنبه گزارش داد که این رژیم در حال آماده شدن برای توقیف این ناوگان است.
این اولین بار طی سالهای گذشته است که دهها کشتی با هم به سمت غزه حرکت میکنند؛ باریکهای که ۱۸ سال است تحت محاصره رژیم اسرائیل قرار داشته و دسترسی مردم آن به غذا و دارو محدود میشود. رژیم اسرائیل از ماه مارس تمامی گذرگاههای مرزی غزه را بسته و دسترسی مردم به کمکهای بشردوستانه اعم از غذا و دارو را مسدود کرده است. این باریکه با وجود تجمع صدها کامیون امدادی در مرزهای آن، وارد فاز قحطی شده است.
منبع: آناتولی