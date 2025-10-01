باشگاه خبرنگاران جوان _ محمد امیرانی، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، ظهر امروز در جریان بازدید از بخش‌های مختلف فرودگاه بوشهر و در نشست با کارکنان این فرودگاه، از تلاش‌های بی‌وقفه و فداکارانه کارکنان این مجموعه قدردانی کرد و با اشاره به حضور فعال و مسئولانه نیروهای فرودگاهی در ایام حوادث اخیر از جمله «جنگ 12 روزه» و خدمات‌رسانی در فرودگاه‌های بوشهر، مهرآباد، تبریز، اصفهان و مشهد، این عملکرد را نمونه‌ای از تعهد و فداکاری دانست.

وی ضمن تأکید بر تخصص و مسئولیت‌پذیری فعالیت در حوزه فرودگاهی و خدمات ناوبری هوایی، موفقیت‌های شرکت را مرهون مهارت و تلاش مضاعف کارکنان عنوان کرد و گفت: نگهداری و مدیریت فرودگاه‌ها نیازمند سطح بالایی از دانش و تخصص است.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران افزود: با توجه به قرار گرفتن درصد قابل توجهی از نیروها در آستانه بازنشستگی، برنامه بورسیه دانشجویان دانشکده صنعت هوانوردی برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران دوباره از سر گرفته شده است و دانش‌آموختگان این دانشکده پس از پایان تحصیلات مستقیماً جذب این مجموعه خواهند شد.

وی با اشاره به نوسازی تجهیزات کمک ناوبری، آتش‌نشانی و عملیاتی فرودگاه‌ها تأکید کرد: تجهیز فرودگاه بوشهر نیز در برنامه اجرایی شرکت قرار گرفته است.

امیرانی درباره ساختار سازمانی شرکت اظهار کرد: بازنگری ساختاری پس از 14 سال انجام شده و با رعایت قوانین دولت، زمینه افزایش ظرفیت پست‌های سازمانی فراهم شده است.در حوزه رفاهی کارکنان نیز، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها از امضای تفاهم‌نامه با سازمان ملی زمین و مسکن برای تأمین زمین و اجرای پروژه‌های مسکونی، و همچنین برنامه‌ریزی برای آموزش حضوری و آنلاین کارکنان خبر داد.

وی افزود: پیگیری مسائل رفاهی، تجهیز خودروهای عملیاتی، صدور گواهینامه‌های فرودگاهی و حل مسائل حقوقى و اراضی مرتبط، از جمله دیگر محورهای کاری شرکت است.

امیرانی در پایان ابراز امیدواری کرد که با استمرار همدلی و همراهی کارکنان، جایگاه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران بیش از پیش ارتقا یابد.

تسنیم