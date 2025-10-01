باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان سنجش آموزش کشور با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام به تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱، اطلاعیه تمدید مهلت ثبت‌نام به تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۷، ضمن اعلام اصلاحیه دفترچه راهنمای مذکور به شرح زیر (با توجه به اعلام مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه)، به اطلاع می‌رساند متقاضیان این آزمون می‌توانند تا پایان روز سه‌شنبه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

در ضمن آن دسته از متقاضیانی که قبلاً ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵، نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.

- اصلاحیه مربوط به قسمت شرایط و مدارک لازم جهت ثبت‌نام در آزمون وکالت در خصوص حداقل شرط سنی:

برای متقاضیان ثبت‌نام در آزمون وکالت حداقل شرط سنی مندرج در دفترچه راهنما از تاریخ ۱۳۸۳/۰۳/۲۱ به تاریخ ۱۳۸۴/۰۳/۲۱ اصلاح می‌شود.

منبع: سازمان سنجش