کاخ سفید اعلام کرد که آمریکا پس از حمله اسرائیل به قطر، تضمین‌های امنیتی به این کشور ارائه می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کاخ سفید روز چهارشنبه، پس از حمله اسرائیل به قطر در ماه گذشته، اعلام کرد که ایالات متحده «هرگونه حمله مسلحانه» به خاک قطر را تهدیدی برای واشنگتن تلقی کرده و به این کشور عربی خلیج فارس تضمین‌های امنیتی ارائه خواهد داد.

در یک فرمان اجرایی که روز دوشنبه توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امضا و روز چهارشنبه منتشر شد، آمده است: «با توجه به تهدیدات مداوم علیه کشور قطر از سوی تجاوز خارجی، سیاست ایالات متحده تضمین امنیت و تمامیت ارضی کشور قطر در برابر حمله خارجی است.»

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: حمله به قطر ، دونالد ترامپ
تبادل نظر
