باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - مرتضی سلیمی گفت:بعداز ظهر امروز چهارشنبه ۹ مهرماه گزارش تصادف یک دستگاه پژو پارس با یک دستگاه پراید در شهرستان کلاله، نرسیده به سه راهی حاجی بیک، از سوی اورژانس به هلال‌احمر اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله یک گروه عملیاتی از نجاتگران پایگاه چاتال هلال‌احمر شهرستان کلاله با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

سلیمی گفت: در این حادثه ۷ نفر مصدوم شدند که نجاتگران هلال‌احمر به همراه عوامل اورژانس پس از انجام اقدامات اولیه مصدومین را به مرکز درمانی انتقال دادند.