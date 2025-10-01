وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح ایران در رأس هیئتی عالی‌رتبه وارد آنکارا پایتخت ترکیه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در سفر دوروزه به ترکیه با وزیر دفاع این کشور دیدار کرد و قرار است با برخی دیگر از مقامات نظامی ترکیه دیدار کند.

منبع: ایسنا

برچسب ها: وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، وزیر دفاع ترکیه ، امیر نصیرزاده
خبرهای مرتبط
وزیر دفاع: گسترش روابط دفاعی ایران و ترکیه در حل چالش‌های جهان اسلام تأثیرگذار است
وزیر دفاع: روابط دفاعی ایران و ترکیه نیازمند ارتقاء است
وزیر دفاع: برای تأمین امنیت غذایی جامعه هم اقدام می‌کنیم
وزیر دفاع: دنیا در کشاکش برقراری یک نظام جدید است
وزیر دفاع: دولت حامی قهرمانان است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنج‌شنبه ۱۰ مهر
ناترازی انرژی در پاییز و زمستان به حداقل می‌رسد/ با اسنپ‌بک تحریم تازه‌ای به تحریم‌های انرژی اضافه نمی‌شود
ایروانی: شورای امنیت در برابر بحران غزه فلج مانده است
لاریجانی: آمریکا و اسرائیل، چین، روسیه و ایران را تهدید می‌شمارند
عملیات وعده صادق ۲ حامل پیام پایان دوران تهدید بی‌هزینه بود
ایران حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به کاروان دریایی الصمود را محکوم کرد
آخرین اخبار
عملیات وعده صادق ۲ حامل پیام پایان دوران تهدید بی‌هزینه بود
لاریجانی: آمریکا و اسرائیل، چین، روسیه و ایران را تهدید می‌شمارند
ایروانی: شورای امنیت در برابر بحران غزه فلج مانده است
ایران حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به کاروان دریایی الصمود را محکوم کرد
ناترازی انرژی در پاییز و زمستان به حداقل می‌رسد/ با اسنپ‌بک تحریم تازه‌ای به تحریم‌های انرژی اضافه نمی‌شود
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنج‌شنبه ۱۰ مهر
وزیر دفاع: گسترش روابط دفاعی ایران و ترکیه در حل چالش‌های جهان اسلام تأثیرگذار است
جلسه مشورتی سفرای ایران در برلین، پاریس و لندن با وزیر امور خارجه
دولت در صورت شروع هر درگیری آماده و هوشیار است
دو شرط مهم ایران برای پیوستن به کنوانسیون CFT
موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن ایران به CFT
وزیر دفاع: روابط دفاعی ایران و ترکیه نیازمند ارتقاء است
مخبر: استعمار مبتنی بر داده‌ها جدیدترین نوع استعمار آمریکاست
وزیر دفاع ایران به ترکیه سفر کرد
عارف: ورزش به دیپلماسی کمک می‌کند
ایران خواستار اعمال فوری تحریم‌های جامع علیه رژیم اسرائیل شد
نباید به صرف یک اظهارنظر نیرو‌های علمی را محروم کرد
روایت عراقچی از سهم کارشکنی‌های آمریکایی‌ها در شکست مذاکرات
مهاجرانی: درخواست ایران برای نشست با سه کشور اروپایی و ویتکاف در نیویورک رد شد
برنامه‌ریزی دولت برای اختصاص بسته معیشتی برای ۸ دهک درآمدی
۶ عضو شورای‌عالی ورزش و تربیت بدنی منصوب شدند
پاسخ معاون رئیس‌جمهوری به احتمال وقوع دوباره جنگ