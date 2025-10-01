هاجر صفرزاده موفق به کسب مدال نقره در فینال دوی ۴۰۰ متر در رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پنجمین روز از دوازدهمین دوره رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان در هند، عصر امروز (چهارشنبه) با برگزاری فینال دوی ۴۰۰ متر بانوان در کلاس T۱۲ پیگیری شد.

در این رقابت هاجر صفرزاده ملی‌پوش کشورمان و دارنده مدال نقره بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس، با حریفانی از کشور‌های چین، روسیه و ونزوئلا رقابت کرد و در پایان، با ثبت زمان ۵۶.۳۹ ثانیه به مقام نایب قهرمانی دست یافت و صاحب نقره شد.

این مدال در حالی به دست آمد که صفرزاده تا لحظاتی پایانی نفر اول بود، اما دونده اهل روسیه در آخرین لحظه از او جلو زد و با اختلاف یک صدم ثانیه به مقام نخست رسید.

این هفتمین مدال کاروان ایران در مسابقات جهانی پارادوومیدانی محسوب می‌شود. کاروان کشورمان تاکنون دو مدال طلا توسط «امیرحسین علیپور» و «الهام صالحی»، دو مدال نقره توسط «مهدی اولاد» و «هاجر صفرزاده» و سه برنز توسط «امان‌الله پاپی»، «الهام صالحی» و «زینب مرادی» کسب کرده است.

