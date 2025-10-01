باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه روز چهارشنبه گفت که اروپا «در تقابل» با روسیه است و این کشور را به درگیر شدن در جنگ ترکیبی از جمله دخالت در انتخابات، حملات سایبری، تحریکات حریم هوایی و تهدید به حملات هسته‌ای متهم کرد.

مکرون همچنین در مورد تحقیقات مربوط به نفتکش بوراکای در نزدیکی سن-نزر در غرب فرانسه اظهار نظر کرد و اظهار داشت که خدمه آن «خطا‌های بسیار جدی» مرتکب شده‌اند.

این کشتی مظنون به استفاده از سکوی پرتاب پهپاد‌هایی است که هفته گذشته حریم هوایی دانمارک را نقض کردند. او گفت که حضور این کشتی نشان‌دهنده دامنه «ناوگان سایه» روسیه است که صادرات انرژی روسیه را با نقض تحریم‌های غرب حمل می‌کند و تخمین زد که این ناوگان شامل ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ کشتی است.

