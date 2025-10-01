رئیس جمهور فرانسه روز چهارشنبه گفت که اروپا «در تقابل» با روسیه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه روز چهارشنبه گفت که اروپا «در تقابل» با روسیه است و این کشور را به درگیر شدن در جنگ ترکیبی از جمله دخالت در انتخابات، حملات سایبری، تحریکات حریم هوایی و تهدید به حملات هسته‌ای متهم کرد.

مکرون همچنین در مورد تحقیقات مربوط به نفتکش بوراکای در نزدیکی سن-نزر در غرب فرانسه اظهار نظر کرد و اظهار داشت که خدمه آن «خطا‌های بسیار جدی» مرتکب شده‌اند.

این کشتی مظنون به استفاده از سکوی پرتاب پهپاد‌هایی است که هفته گذشته حریم هوایی دانمارک را نقض کردند. او گفت که حضور این کشتی نشان‌دهنده دامنه «ناوگان سایه» روسیه است که صادرات انرژی روسیه را با نقض تحریم‌های غرب حمل می‌کند و تخمین زد که این ناوگان شامل ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ کشتی است.

منبع: پولیتیکو

برچسب ها: امانوئل مکرون ، جنگ اوکراین
خبرهای مرتبط
فرانسه خدمه نفتکش توقیف شده در سواحل خود را بازداشت کرد
دور سوم مذاکرات روسیه و آمریکا در پاییز برگزار می‌شود
ترامپ: آمریکا از سوی روسیه «کمی» تهدید هسته‌ای شد
مدودف مجددا ترامپ را مسخره کرد
آژانس: نیروگاه زاپوریژیا در خطر قریب‌الوقوع نیست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
واکنش‌های گسترده بین‌المللی به حمله به ناوگان «صمود»
ناوگان کمک‌رسانی: ۳۰ قایق هنوز در حال حرکت به سمت غزه هستند
دیپلمات روس: تسلیحات هسته‌ای کره شمالی یک «راز آشکار» است
اسرائیل ۲۲۳ فعال بشردوست ناوگان صمود را بازداشت کرد
کاروان کمک‌رسانی به غزه علیرغم حمله اسرائیل به مسیر خود ادامه می‌دهد
تظاهرات در آمریکای لاتین در پی حمله اسرائیل به ناوگان کمک‌رسانی
برخورد دو هواپیما روی باند فرودگاه لاگواردیای نیویورک
شهادت دو نفر در جریان حمله اسرائیل به جنوب لبنان
ترامپ نقش آمریکا به عنوان یکی از رهبران علمی جهان را به خطر می‌اندازد
کاخ سفید در واکنش به تعطیلی دولت، بودجه ایالت‌های دموکرات را مسدود کرد
آخرین اخبار
اسپانیا کاردار اسرائیل را پس از حمله به کاروان غزه فراخواند
حماس: حمله اسرائیل به ناوگان صمود «دزدی دریایی و تروریسم» است
ترامپ نقش آمریکا به عنوان یکی از رهبران علمی جهان را به خطر می‌اندازد
برخورد دو هواپیما روی باند فرودگاه لاگواردیای نیویورک
کاخ سفید در واکنش به تعطیلی دولت، بودجه ایالت‌های دموکرات را مسدود کرد
شهادت دو نفر در جریان حمله اسرائیل به جنوب لبنان
اسرائیل ۲۲۳ فعال بشردوست ناوگان صمود را بازداشت کرد
کاروان کمک‌رسانی به غزه علیرغم حمله اسرائیل به مسیر خود ادامه می‌دهد
دیپلمات روس: تسلیحات هسته‌ای کره شمالی یک «راز آشکار» است
تظاهرات در آمریکای لاتین در پی حمله اسرائیل به ناوگان کمک‌رسانی
واکنش‌های گسترده بین‌المللی به حمله به ناوگان «صمود»
ناوگان کمک‌رسانی: ۳۰ قایق هنوز در حال حرکت به سمت غزه هستند
اعتراضات در سراسر ایتالیا پس از توقیف کشتی‌های ناوگان صمود آغاز شد
فرانسه خدمه نفتکش توقیف شده در سواحل خود را بازداشت کرد
ناوگان صمود تایید کرد که کشتی‌های آن توقیف شده است
گروه هفت خواستار همکاری کامل تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد
دوحه از گفتگوی امیر قطر با ترامپ در مورد طرح پایان جنگ غزه خبر داد
به صدا درآمدن آژیر‌های هشدار در اراضی اشغالی
بن‌بست در کنگره و تعطیلی دولت آمریکا؛ ترامپ راهی برای اخراج کارمندان بیشتر باز می‌کند
یکی از کشتی‌های ناوگان صمود محاصره شد
روسیه بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را به رسمیت نمی‌شناسد
ناوگان صمود به سواحل مصر نزدیک می‌شود
نزدیک شدن بیش از ۲۰ کشتی اسرائیلی به ناوگان صمود/ اعلام وضعیت اضطراری
دیدار دیپلمات‌های افغانستان و پاکستان برای تقویت روابط دوجانبه
هشدار سفر کانادا به افغانستان با تأکید بر اجتناب کامل
اعتراضات مراکش ۲۸۶ زخمی و ۴۰۹ بازداشتی بر جای گذاشت
همکاری دانشگاه فردوسی مشهد با نمایشگاه بین‌المللی افغان ساینس
سازمان ملل از شهادت بیش از صد نفر از زمان آتش‌بس لبنان خبر داد
آکسیوس: حمله اسرائیل به قطر، طرح جدید ترامپ برای غزه را کلید زد
ایتالیا: از نزدیک وضعیت ناوگان صمود را دنبال می‌کنیم