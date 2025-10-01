کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به رخداد بارندگی، کشاورزان تنظیم و آبیاری باغات و مزارع را در دستور کار دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سمانه غلامی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی به کشاورزان توصیه می شود که نسبت به انتقال محصولات برداشت شده به انبار یا مکان های مسقف اقدام کنند.

به گفته وی، با توجه به رخداد بارندگی، کشاورزان تنظیم و مدیریت آبیاری باغات و مزارع را در دستور کار قرار دهند.

غلامی با تاکید بر عایق بندی، مدیریت تنظیم و انتقال کندوهای زنبور عسل به مناطق غیراز آبگیر، حاشیه مسیل ها و رودخانه بیان کرد: با توجه به وقوع گردو خاک، دامداران از چرای دام در مراتع جلوگیری کنند.

کارشناس هواشناسی کشاورزی ادامه داد: باغداران جمع آوری سرشاخه و میوه های آلوده قبل و بعد از وزش باد را در دستور کار قرار دهند.

وی با تاکید بر کنترل استحکام تاسیسات کشاورزی و سایر سازه های موقت و کنترل و تنظیم دما در سالن های پرورش گفت: گلخانه داران نسبت به عایق بندی سالن های پرورشی و بستن دریچه گلخانه ها اقدام کنند.

براساس آمار مجموع بارش کشور از ابتدای سال زراعی تا ۷ مهرماه، ۶ دهم میلی متر، مدت مشابه سال قبل ۱.۸ میلی متر و بلندمدت ۸ دهم میلی متر بود که این امر کاهش ۶۸ درصدی بارش نسبت به سال قبل و ۳۱.۲ درصدی دوره نرمال را نشان می دهد.

بنابر نقشه های هواشناسی تا روز پنج شنبه با نفوذ توده هوای خنک، کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور و بارندگی، رعد و برق و وزش باد شدید موقت و گاهی گرد خاک در استان های ساحلی خزر، اردبیل، خراسان شمالی، ارتفاعات البرز، شمال آذربایجان غربی و شرقی پیش بینی می شود. جمعه بارش خفیف باران در ارتفاعات گیلان و مازندران پیش بینی می شود.

طی ۳ روز آینده در شمال شرق، شرق و جنوب غرب کشور و طی امروز و فردا در برخی نقاط شمال غرب و استان های واقع در دامنه های جنوبی زاگرس و البرز در برخی ساعات وزش باد و گردو خاک خواهیم داشت.