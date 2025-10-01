کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به رخداد بارندگی، کشاورزان تنظیم و آبیاری باغات و مزارع را در دستور کار دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سمانه غلامی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی به کشاورزان توصیه می شود که نسبت به انتقال محصولات برداشت شده به انبار یا مکان های مسقف اقدام کنند.

به گفته وی، با توجه به رخداد بارندگی، کشاورزان تنظیم و مدیریت آبیاری باغات و مزارع را در دستور کار قرار دهند.

غلامی با تاکید بر عایق بندی، مدیریت تنظیم و انتقال کندوهای زنبور عسل به مناطق غیراز آبگیر، حاشیه مسیل ها و رودخانه بیان کرد: با توجه به وقوع گردو خاک، دامداران از چرای دام در مراتع جلوگیری کنند.

کارشناس هواشناسی کشاورزی ادامه داد: باغداران جمع آوری سرشاخه و میوه های آلوده قبل و بعد از وزش باد را در دستور کار قرار دهند.

وی با تاکید بر کنترل استحکام تاسیسات کشاورزی و سایر سازه های موقت و کنترل و تنظیم دما در سالن های پرورش گفت: گلخانه داران نسبت به عایق بندی سالن های پرورشی و بستن دریچه گلخانه ها اقدام کنند.

براساس آمار مجموع بارش کشور از ابتدای سال زراعی تا ۷ مهرماه، ۶ دهم میلی متر، مدت مشابه سال قبل ۱.۸ میلی متر و بلندمدت ۸ دهم میلی متر بود که این امر کاهش ۶۸ درصدی بارش نسبت به سال قبل و ۳۱.۲ درصدی دوره نرمال  را نشان می دهد.

بنابر نقشه های هواشناسی تا روز پنج شنبه با نفوذ توده هوای خنک، کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور و بارندگی، رعد و برق  و وزش باد شدید موقت و گاهی گرد خاک در استان های ساحلی خزر، اردبیل، خراسان شمالی، ارتفاعات البرز، شمال آذربایجان غربی و شرقی پیش بینی می شود. جمعه بارش خفیف باران در ارتفاعات گیلان و مازندران پیش بینی می شود.

طی ۳ روز آینده در شمال شرق، شرق و جنوب غرب کشور و طی امروز و فردا در برخی نقاط شمال غرب و استان های واقع در دامنه های جنوبی زاگرس و البرز در برخی ساعات وزش باد و گردو خاک خواهیم داشت.

 

 

برچسب ها: هواشناسی کشاورزی ، بارش باران
خبرهای مرتبط
ضرورت تسریع برداشت و انتقال محصولات به انبارهای مسقف
کشاورزان کنترل استحکام تاسیسات کشاورزی را در دستور کار قرار دهند
هشدار پایش مزارع نسبت به آفت برگ خوار پاییزه به کشاورزان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز واریز سود سهام عدالت از امروز
معترضان به حذف یارانه به کجا مراجعه کنند؟
باغستانی: واریز مرحله دوم سود سهام عدالت آغاز شد
بنزین یورو ۴ جایگزین بنزین معمولی می‌شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۹ مهرماه ۱۴۰۴
همه چیز در مورد واریز سود سهام عدالت مرحله دوم عملکرد مالی ۱۴۰۲ شرکت‌ها
تمدید ثبت درخواست خرید محصولات ایران خودرو
علت نوسانات بازار مرغ چیست؟
برنامه ریزی برای توزیع ۳ میلیون تن کود یارانه‌ای در بین کشاورزان
احتمال حمله ملخ‌های صحرایی به کشور
آخرین اخبار
اسنپ بک چیزی به تحریم‌ها اضافه نمی‌کند
رشد ۲۰ درصدی صادرات کره از ابتدای سال
تحریم‌های ایران تنها بر روی کاغذ است/صادرات غیر نفتی ایران از تحریم‌ها مصون است+ فیلم
نیروگاه‌های تجدیدپذیر دارای درگاه آماری رسمی شدند
ظرفیت صنایع تبدیلی و تکمیلی پسته کشور ۸۳۳ هزار تن است
کشور‌های اروپایی پیش از تحریم‌ها هم تمایلی به مراوده نداشتند / قطر شریک خوبی برای ایران است+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۹ مهر ماه
رفیع‌زاده: ادارات کل متعدد استانی ذیل یک وزارتخانه، تجمیع می‌شوند
احتمال حمله ملخ‌های صحرایی به کشور
تمدید ثبت درخواست خرید محصولات ایران خودرو
نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شبکه بانکی کشور ابلاغ شد
محدودیت ترافیکی شمال کشور پایان هفته اعلام شد
غرامت کشاورزان به فوریت پرداخت می‌شود
کاهش بیش از ۶ هزار واحدی شاخص کل بورس
آغاز پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان با هماهنگی بانک مرکزی
در بازار لبنیات چه می گذرد؟
هوش مصنوعی به صنعت ساختمان ورود کرد/ استفاده از علم مهندسی BIM در صنعت ساختمان+ فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۹ مهرماه ۱۴۰۴
بررسی‌های مجمع برای پیوستن به CFT متوقف نشده است
واگذاری زمین و معافیت‌های مالیاتی برای نخبگان کشور/ ممنوعیت پرداخت تسهیلات به شرکت‌های صوری دانش بنیان
همه چیز در مورد واریز سود سهام عدالت مرحله دوم عملکرد مالی ۱۴۰۲ شرکت‌ها
اتمام عملیات مین گذاری راه آهن شلمچه _بصره+فیلم
باغستانی: واریز مرحله دوم سود سهام عدالت آغاز شد
تقویت بارش‌ها و کاهش دما در استان‌های شمالی کشور
کاهش تولید با مقاومت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات اشتغال
آغاز واریز سود سهام عدالت از امروز
اهمیت تامین پایدار سوخت نیروگاه‌ها جهت جلوگیری از خاموشی‌های پاییز
علت نوسانات بازار مرغ چیست؟
بنزین یورو ۴ جایگزین بنزین معمولی می‌شود
برنامه ریزی برای توزیع ۳ میلیون تن کود یارانه‌ای در بین کشاورزان