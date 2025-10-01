معاون توسعه و مدیریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از انتخاب شهرستان مرند بعنوان نمونه کشوری اجرای طرح پزشک خانواده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -طاهر موهبتی معاون توسعه و مدیریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه شورای سلامت شهرستان مرند با تأکید بر ضرورت جبران کاستی‌های گذشته در حوزه سلامت گفت: شهرستان مرند به عنوان نمونه کشوری برای اجرای طرح پزشک خانواده انتخاب شده است و برای موفقیت این طرح باید زیرساخت‌ها و تجهیزات مورد نیاز در حوزه سلامت هرچه سریع‌تر تأمین شود.

وی افزود: اجرای این طرح فرصت ارزشمندی برای ارتقای سطح خدمات سلامت در شهرستان مرند است و می‌تواند زمینه‌ساز دسترسی بهتر مردم به خدمات پزشکی و بهداشتی باشد.

در ادامه جلسه،زاهد محمودی فرماندار مرند نیز با اشاره به مشکلات درمانی شهرستان، از کمبود تخت‌های بیمارستانی انتقاد کرد و گفت: عملیات عمرانی طرح توسعه بیمارستان حجت کوه‌کمری مرند تقریباً به پایان رسیده و نیازمند توجه ویژه برای تجهیز است.

 وی یادآور شد: در طرح توسعه این بیمارستان ۱۰۴ تخت به ۱۲۸ تخت قبلی اضافه می‌شود که می‌تواند بخشی از نیاز درمانی شهرستان را تا زمان بهره‌برداری کامل از بیمارستان ۳۰۴ تختخوابی برطرف کند.

