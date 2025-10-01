مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب، گفت: امروز، استعمار جدیدی بر مبنای داده‌ها در حال شکل‌گیری است که از طرف آمریکا اعمال می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - آقای مخبر در جمع هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران، اظهار داشت: توطئه دشمن در عرصه مشکلات اقتصادی است و بخش خصوصی می‌تواند این حربه آمریکا را با افزایش تولید و سودآوری، نقش بر آب کند که برای تحقق این مهم، جز کاهش حجم قوانین و کاغذبازی‌ها و دیوان‌سالاری اداری دست و پاگیر، چاره‌ای نداریم.

مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب در این دیدار با توجه به ظرفیت‌های عظیم اقتصادی کشور، تصریح کرد: تجربه تاریخی نشان داده است که پس از جنگ‌ و بحران‌ها، فرصت‌هایی برای شکوفایی اقتصادی ایجاد می‌شود و ایران نیز از این قاعده، مستثنی نیست. 
 
محمد مخبر گفت: در حال حاضر، ظرفیت‌های کشور به مراتب بیش از نیاز‌های آن است و این یک نقطه قوت بزرگ برای اقتصاد ملی به‌شمار می‌آید که باید با برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند از آن بهره‌برداری کرد.
 
مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب در این نشست، اظهار داشت: با فعال کردن تنها یکی از ظرفیت‌های کلان کشور، مانند نفت، معادن، دریا و فعال کردن شرکت‌های دانش‌بنیان، می‌توان توسعه کشور را رقم زد و این نشان‌دهنده ظرفیت بالای اقتصادی ما است. با این وجود، امروز کشور بیش از هر زمان دیگر، نیازمند مشارکت و میدان‌داری بخش خصوصی است و حاکمیت، به‌ویژه دولت، باید با همه توان از این بخش حمایت کند. این میدان‌داری، کلید اصلی حل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور و جهش تولید است.
 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با تأکید بر اهمیت اقتصاد دیجیتال مردم‌پایه، تصریح کرد: این عرصه حیاتی باید به مردم واگذار شود و دولت، حمایت کند و نقش نظارتی داشته باشد. 
 
مخبر ادامه داد: نقش تصدی‌گری دولت در اقتصاد، باید کم شود و در این زمینه، سکوهای دیجیتال می‌توانند بسیار مؤثر باشند. این کاهش تصدی‌گری، نه‌تنها موجب افزایش کارایی اقتصادی می‌شود، بلکه شفافیت را نیز افزایش می‌دهد. 
 
مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب، در این‌باره هشدار داد که اقتصاد دیجیتال، یک ضرورت واقعی است و اگر برای آن تصمیم نگیریم و آن را مدیریت نکنیم، دیگران برای ما تصمیم خواهند گرفت و این عرصه حیاتی را به مهار خود درخواهند آورد.
 
مخبر با توجه به ابعاد جدید تهدیدات دشمن، تصریح کرد: امروز، استعمار جدیدی بر مبنای داده‌ها در حال شکل‌گیری است که از طرف آمریکا اعمال می‌شود. این استعمار و حربه نوین با پایگاه‌داده‌های کلان و ذخیره‌سازی دقیق اقتضائات و ترجیحات مردم، بر آنان حکمرانی می‌کند و این یک تهدید جدی برای استقلال و فرهنگ ملی کشور‌ها به‌شمار می‌آید.
 
مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب، گفت: باید مراقب خدعه دشمن برای ایجاد نارضایتی و آسیب‌رساندن به انسجام ملی بود. دشمن با تمرکز بر بعضی ضعف‌های اقتصادی، سعی در ناامید کردن مردم دارد و بهترین راه مقابله با این توطئه، تقویت اقتصاد داخلی، ایجاد رونق و حل مسائل معیشتی مردم با فعال‌سازی ظرفیت‌های بخش خصوصی است.
 
مخبر، همچنین به انتقاد از موانع موجود در برابر فعالان اقتصادی پرداخت و اظهار داشت: حجم قوانین و مقررات و کاغذبازی و دیوان‌سالاری موجود، مانع از مشارکت بخش خصوصی در حل مسائل کشور می‌شود و باید اذعان کرد که متأسفانه حجم فرایند‌های غیر ضروری قانونی و اداری، دست بخش خصوصی را می‌بندد و اجازه سودآوری و جهش اقتصادی را به آن نمی‌دهد. این مقررات دست و پاگیر، باید سریع‌تر بازبینی و اصلاح شوند.
 
مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب، تأکید کرد: باید زمینه فعال شدن بخش خصوصی برای حل مشکلات، فراهم شود و ظرفیت‌ها برای آسان‌تر شدن کارهای این بخش، توسعه یابد.
 
گفتنی است در این نشست که بیش از دو ساعت به طول انجامید، رئیس و اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی با طرح دیدگاه‌ها و مشکلات کلیدی حوزه فعالیت خود، بر آمادگی بخش خصوصی برای همکاری با مجموعه حاکمیت، به‌ویژه بخش‌های مختلف دولت در جهت تحقق اهداف اقتصادی تأکید کردند.
برچسب ها: محمد مخبر ، استعمار غرب ، اتاق بازرگانی
خبرهای مرتبط
تحریم‌های فعلی آمریکا چند برابر تحریم‌های مندرج در برجام است
معاون رییس جمهور:
تکمیل محور ریلی شرق کشور در اولویت است
تاکید مهاجرانی بر پاسخگویی دولتی‌ها و حمایت از بخش خصوصی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۹ مهر
حمایت قدرتمندانه‌تر از جبهه مقاومت با اسنپ‌بک
مهاجرانی: درخواست ایران برای نشست با سه کشور اروپایی و ویتکاف در نیویورک رد شد
مدیرکل کنسولی وزارت خارجه: تسهیلات لازم برای بازگشت محترمانه ایرانیان به وطن، فراهم است
پزشکیان: چین زمینه‌ساز رفاه مشترک برای کشور‌های جهان شده است
آیت‌الله جنتی: بازگشت قطعنامه‌های تحریمی غیرقانونی است
تایید طرح تشدید مجازات جاسوسی و لایحه ساماندهی پهپادهای غیرنظامی در شورای نگهبان
روایت عراقچی از سهم کارشکنی‌های آمریکایی‌ها در شکست مذاکرات
بررسی طرح توسعه بهره‌برداری و ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ در دستورکار مجلس
پول‌های کلان در فوتبال به‌صورت بی‌ضابطه مصرف می‌شود/ پول به بازیکنانی داده می‌شود که یک‌بار هم توپ به پایشان نخورده!
آخرین اخبار
مخبر: استعمار مبتنی بر داده‌ها جدیدترین نوع استعمار آمریکاست
وزیر دفاع ایران به ترکیه سفر کرد
عارف: ورزش به دیپلماسی کمک می‌کند
ایران خواستار اعمال فوری تحریم‌های جامع علیه رژیم اسرائیل شد
نباید به صرف یک اظهارنظر نیرو‌های علمی را محروم کرد
روایت عراقچی از سهم کارشکنی‌های آمریکایی‌ها در شکست مذاکرات
مهاجرانی: درخواست ایران برای نشست با سه کشور اروپایی و ویتکاف در نیویورک رد شد
برنامه‌ریزی دولت برای اختصاص بسته معیشتی برای ۸ دهک درآمدی
۶ عضو شورای‌عالی ورزش و تربیت بدنی منصوب شدند
پاسخ معاون رئیس‌جمهوری به احتمال وقوع دوباره جنگ
آیت‌الله جنتی: بازگشت قطعنامه‌های تحریمی غیرقانونی است
تایید طرح تشدید مجازات جاسوسی و لایحه ساماندهی پهپادهای غیرنظامی در شورای نگهبان
اعلام وصول طرح اصلاح ماده ۱۱ قانون هوای پاک در مجلس
پول‌های کلان در فوتبال به‌صورت بی‌ضابطه مصرف می‌شود/ پول به بازیکنانی داده می‌شود که یک‌بار هم توپ به پایشان نخورده!
عارف: عقب‌ماندگی در زمینه کاربردی‌سازی فناوری‌های نوظهور را جبران کنیم
مدیرکل کنسولی وزارت خارجه: تسهیلات لازم برای بازگشت محترمانه ایرانیان به وطن، فراهم است
تکلیف مجلس به بنیاد مسکن و شهرداری‌ها برای اختصاص زمین به باشگاه‌ها با اقساط ۱۰ ساله
نماز جمعه تهران به امامت آیت‌الله خاتمی اقامه می‌شود
پزشکیان: چین زمینه‌ساز رفاه مشترک برای کشور‌های جهان شده است
حمایت قدرتمندانه‌تر از جبهه مقاومت با اسنپ‌بک
بررسی طرح توسعه بهره‌برداری و ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۹ مهر
سردار نائینی: در جنگ ۱۲ روزه غافلگیر نشدیم و از قبل آرایش نظامی کامل داشتیم
تأکید لاریجانی بر ضرورت حفظ اتحاد ملی و انسجام اجتماعی در کشور
پیام تسلیت رئیس‌جمهور در پی درگذشت مادر شهیدان حسینی مزینانی
ادغام مراکز کم بازده علمی، با هدف تمرکز حمایت‌ها بر دانشگاه‌های کارآمد
رأی مثبت مجمع تشخیص به ۲ لایحه امنیتی مجلس
قالیباف: دولت و مجلس مکلف به دنبال کردن برنامه هفتم هستند
تاکید نمایندگان مجلس بر اجرای کامل برنامه هفتم/ دولت به جای گزارش، لایحه اصلاحی بدهد
اقدام دولت در تهیه آیین‌نامه‌های سال اول برنامه هفتم ارزشمند است