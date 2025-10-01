باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر نفت با شروع فصل سرد امروز در کمیسیون انرژی مجلس حاضر شد تا به این کمیسیون گزارش تامین سوخت پایدار بدهد.

محسن پاک نژاد گفت میزان سوخت گاز تحویلی به نیروگاه‌ها در ۶ ماهه گذشته حدود ۲۷۰ میلیون متر مکعب در روز بوده که ۹ و نیم میلیون متر مکعب در روز نسبت به زمان مشابه در سال گذشته افزایش پیدا کرده و حدود ۳ و ۷ دهم درصد بیشتر شده است. تحویل نفت گاز و نفت کوره به عنوان سوخت مایع به نیروگاه‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۴ به ترتیب ۳ و ۶ دهم و ۸ و سه دهم میلیون لیتر در روز افزایش داشتند که ۱۵ درصد تحویل نفت گاز و ۳۷ درصد نفت کوره بیشتر از سال قبل به نیروگاه‌ها بوده است.

وی گفت: در مورد اسنپ بک و تاثیر آن در صنعت نفت گفت اسنپ به تحریم‌ها چیزی اضافه نمی‌کند.