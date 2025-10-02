دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به نبود تأثیر صد در صدی اسنپ‌بک بر اقتصاد کشور، بر شوک روانی این موضوع بر بازار تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آرمان خالقی، دبیر خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران  در مورد تأثیر فعال‌سازی مکانیسم ماشه بر اقتصاد کشور گفت: مکانیسم ماشه به معنای بازگشت به تحریم‌های پیش از برجام است. ما دوره‌ای را پشت سر گذاشتیم که با تحریم‌های آمریکا آغاز شده و به‌تدریج، بر شدت آنها افزوده شد و این روند نهایتاً به تحریم‌های سازمان ملل منتهی شد؛ تحریم‌هایی که اگرچه در محتوا، افزون بر تحریم‌های آمریکا نبودند، اما همان‌ها را تحکیم کردند و موجب تغییر شکل تحریم‌ها از سطح ایالات متحده به سطح شورای امنیت سازمان ملل شدند.

خالقی ادامه داد: پیشتر نیز، در حوزه مبادلات بانکی، مواردی همچون سوییفت که وظیفه تنظیم مبادلات پولی را بر عهده دارد تحریم بود و در آن دوره به یک تحریم بین‌المللی تبدیل شد و مسئله دیگر، فروش نفت بود که اگرچه وجود داشت، اما در آن دوران، شدت کاهش آن بیشتر شد و فروش نفت کشور بسیار کم شد. به همین دلیل، این کاهش فروش نفت، دولت را مجبور به تغییراتی در تأمین هزینه‌ها و بودجه خود کرد. 

خالقی ادامه داد: در سال‌های اخیر، میزان وابستگی بودجه دولت به نفت در مقایسه با گذشته کاهش یافته است و بخش اعظم بودجه‌های جاری اکنون از محل درآمد‌های دولت ناشی از مالیات، عوارض و سایر منابع تأمین می‌شود. لذا، اثرگذاری ناشی از کاهش فروش نفت، دیگر به شدت گذشته نخواهد بود.

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: مهم‌ترین اثر بازگشت به تحریم‌های پیش از برجام بر اقتصاد ما، اثر روانی است. این حس که پس از فعال‌سازی اسنپ‌بک چه اتفاقاتی رخ خواهد داد، مبهم است. آیا با موضوعات جدیدی مواجه خواهیم شد؟ آیا شدت تحریم‌ها بیشتر شده و کشور با آثار اقتصادی جدی‌تری رو‌به‌رو می‌شود؟ آیا علاوه بر تحریم‌های اقتصادی، موضوعات دیگری نیز در رویه شورای امنیت سازمان ملل متحد اضافه خواهد شد؟

خالقی افزود: این نبود قطعیت و ابهام، فضایی مبهم برای عموم مردم به وجود می‌آورد و این ابهام روانی ممکن است باعث واکنش بازار شود. نظیر تمایل بیشتر به سمت سفته‌بازی ارز و طلا یا تغییر در رفتار خریدها، مثلاً در بازار مسکن یا متمرکز شدن توجه مردم به ضروریات اقتصادی شود. 

برچسب ها: اسنپ بک ، مکانیسم ماشه ، اقتصاد ایران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۴ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
هر وقت مردم به این آگاهی برسن که پول خارجی نخرن انبار نکنن مشکل اقتصادی حل میشه
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۱ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
صدرصدی نیس
دلار ۱۱۷ فشار روانیه
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۷ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
هرکی دلار خریده انبار کرده اندازه خودش سهم داره تو گرونی دلار و تورم
