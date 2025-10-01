سخنگوی کرملین هشدار داد که استفاده از اموال بلوکه شده روسیه توسط اتحادیه اروپا نوعی سرقت محسوب می‌شود و به این بلوک آسیب خواهد زد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در پاسخ به عزم برخی کشور‌های اروپایی برای استفاده از اموال بلوکه شده روسیه، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین به مقامات اروپایی هشدار داد که هر فرد یا کشوری را که پول روسیه را «سرقت» کند، تحت پیگرد قانونی روسیه قرار خواهد داد.

دیمیتری پسکوف به خبرنگاران گفت: «ما در مورد برنامه‌هایی برای توقیف غیرقانونی اموال روسیه صحبت می‌کنیم. در زبان روسی، ما به این کار دزدی می‌گوییم. اگر کسی دارایی‌های روسیه یا درآمد حاصل از آن دارایی‌ها را به سرقت ببرد، تمامی افراد دخیل در این اقدام تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و همه آنها پاسخگو خواهند بود.»

پسکوف در ادامه به آسیب‌هایی که کشور‌های اروپایی متحمل خواهند شد اشاره کرد و گفت: «اقداماتی از این دست، گام‌هایی در جهت نابودی کامل اعتماد سرمایه‌گذاران به اصل مصونیت دارایی‌ها است. این اقدام به کشور‌هایی که به دنبال جذب سرمایه‌گذار می‌گردند، ضربه خواهد زد.»

پس از جنگ اوکراین، اتحادیه اروپا بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار از اموال روسیه را بلوکه کرد تا از آن برای اعمال فشار و ابزار چانه‌زنی در مذاکرات احتمالی صلح استفاده کند. برخی از اعضای اتحادیه به دنبال استفاده از سود این اموال یا اصل آن برای کمک به اوکراین هستند. این اتحادیه اخیرا در حال بررسی پیشنهادی برای استفاده از اموال بلوکه شده روسیه برای تأمین وام ۱۶۰ میلیارد دلاری اوکراین است.

منبع: رویترز

برچسب ها: اموال بلوکه شده ، دیمیتری پسکوف ، اتحادیه اروپا
خبرهای مرتبط
روسیه در واکنش به طرح ترامپ: خواهان نتیجه صلح‌آمیز در خاورمیانه هستیم
مدودف مجددا ترامپ را مسخره کرد
کلوگ: اوکراین می‌تواند اجازه حملات به عمق خاک روسیه را داشته باشد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مدودف مجددا ترامپ را مسخره کرد
تحلیل موسسه نظامی آمریکا از پیامد اسنپ‌بک و اقدامات ایران
با وجود پاسخ محکم ایران، اسرائیل دوباره حماقت می‌کند؟
فروپاشی زیر فشار عدالت: اقتصاد صهیونیستی در تله انزوای جهانی
پاکستان از آزمایش موفقیت‌آمیز موشک فاتح ۴ خبر داد
فشار ترکیه، قطر و مصر به حماس برای پاسخ مثبت به آمریکا
سه‌گانه هسته‌ای آمریکا در آستانه فروپاشی
نزدیک شدن کشتی‌های ناشناس به ناوگان صمود
و اینک ماموریت جدید ترکیه
انفجار در آلمان؛ حضور گسترده پلیس و آتش‌نشانی در محل
آخرین اخبار
مکرون: ما در تقابل با روسیه هستیم
دومین برخورد کشتی اسرائیلی با ناوگان صمود طی ۲۴ ساعت گذشته
فرمان اجرایی ترامپ درباره تضمین‌های امنیتی به قطر
عفو بین‌الملل خواستار حفاظت از ناوگان جهانی صمود شد
اردوغان: ترکیه اجازه تجزیه سوریه را نخواهد داد
اینترنت افغانستان پس از دو روز قطعی گسترده وصل شد
ترامپ آماده مذاکره با کیم بدون پیش‌شرط است
با وجود پاسخ محکم ایران، اسرائیل دوباره حماقت می‌کند؟
وزیر جنگ رژیم اسرائیل ساکنان غزه را تهدید کرد
آژانس: نیروگاه زاپوریژیا در خطر قریب‌الوقوع نیست
پاکستان از آزمایش موفقیت‌آمیز موشک فاتح ۴ خبر داد
هشدار جدی دانشجویان اروپایی به اسرائیل: به ناوگان صمود حمله نشود
جنجال صهیونیست‌ها بر سر بی‌عرضگی شاباک در نیویورک
ناوگان صمود: حمله به ما عزم و اراده ما را تقویت کرد
«دوست گرامی من»؛ پیام تبریک صمیمانه پوتین به شی جین پینگ
فلج شدن دولت آمریکا، ارزش دلار را کاهش داد
گفتگوی مقامات قطر و قزاقستان درباره افغانستان
قطع گسترده اینترنت در افغانستان؛ طالبان علت را "فرسودگی کابل‌ها" اعلام کرد
ازسرگیری احتمالی پروازهای شرکت کام‌ایر در میانه قطعی سراسری اینترنت
تحلیل موسسه نظامی آمریکا از پیامد اسنپ‌بک و اقدامات ایران
بازگشایی گذرگاه مرزی «انگور اده» پس از دو سال تعطیلی
فشار ترکیه، قطر و مصر به حماس برای پاسخ مثبت به آمریکا
و اینک ماموریت جدید ترکیه
نه بزرگ مادورو به آمریکا: آمریکای لاتین «حیاط خلوت» نیست
نزدیک شدن کشتی‌های ناشناس به ناوگان صمود
انفجار در آلمان؛ حضور گسترده پلیس و آتش‌نشانی در محل
کاهش نظامیان آمریکا در بغداد و تمرکز بر اربیل
زنان و کودکان زلزله‌زده افغانستان در معرض تهدید زمستان سخت هستند
کابل در آستانه بحران آب؛ ذخایر زیرزمینی کابل تا ۲۰۳۰ تمام می شود
قطع اینترنت در افغانستان؛ درهای مرز دوغارون به روی صادرات بسته شد