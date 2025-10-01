باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در پاسخ به عزم برخی کشور‌های اروپایی برای استفاده از اموال بلوکه شده روسیه، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین به مقامات اروپایی هشدار داد که هر فرد یا کشوری را که پول روسیه را «سرقت» کند، تحت پیگرد قانونی روسیه قرار خواهد داد.

دیمیتری پسکوف به خبرنگاران گفت: «ما در مورد برنامه‌هایی برای توقیف غیرقانونی اموال روسیه صحبت می‌کنیم. در زبان روسی، ما به این کار دزدی می‌گوییم. اگر کسی دارایی‌های روسیه یا درآمد حاصل از آن دارایی‌ها را به سرقت ببرد، تمامی افراد دخیل در این اقدام تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و همه آنها پاسخگو خواهند بود.»

پسکوف در ادامه به آسیب‌هایی که کشور‌های اروپایی متحمل خواهند شد اشاره کرد و گفت: «اقداماتی از این دست، گام‌هایی در جهت نابودی کامل اعتماد سرمایه‌گذاران به اصل مصونیت دارایی‌ها است. این اقدام به کشور‌هایی که به دنبال جذب سرمایه‌گذار می‌گردند، ضربه خواهد زد.»

پس از جنگ اوکراین، اتحادیه اروپا بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار از اموال روسیه را بلوکه کرد تا از آن برای اعمال فشار و ابزار چانه‌زنی در مذاکرات احتمالی صلح استفاده کند. برخی از اعضای اتحادیه به دنبال استفاده از سود این اموال یا اصل آن برای کمک به اوکراین هستند. این اتحادیه اخیرا در حال بررسی پیشنهادی برای استفاده از اموال بلوکه شده روسیه برای تأمین وام ۱۶۰ میلیارد دلاری اوکراین است.

منبع: رویترز