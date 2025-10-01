مراسم اعزام کاروان‌های «سفیران امام رئوف» در مشهد مقدس برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیرضا شریفی- در آستانه سالروز وفات حضرت معصومه(س)، جمعی از عاشقان اهل بیت با عنوان «کاروان شهیدان راه وطن» از مشهد عازم شهر قم شدند.

حجت‌الاسلام حسین مصلایی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی مشهد، در این مراسم اظهار داشت:«امسال شاهد اعزام عاشقان اهل بیت از هیئت‌های مذهبی با ۳۰ دستگاه اتوبوس از مشهد برای حضور در مراسم عزاداری حضرت معصومه(س) هستیم. هدف این حرکت، زیارت حرم مطهر حضرت معصومه(س)، معرفت‌افزایی نسبت به اهل بیت(ع)، توجه به مباحث روز و همچنین گرامی‌داشت رشادت‌های شهدای اخیر جنگ تحمیلی ۱۲ روزه است.»

وی افزود: «در این کاروان طیف‌های مختلف هیئت‌های مذهبی ایرانی و افغانستانی حضور دارند.»

یدالله شیخ‌زاده، عضو هیئت‌های مذهبی مهاجرین افغانستانی، نیز در حاشیه این مراسم گفت:«حضور مهاجرین افغانستانی در این کاروان‌ها نشان‌دهنده همدلی و اتحاد میان دو ملت ایران و افغانستان است که در تمامی مراسم‌های فرهنگی و مذهبی در کنار یکدیگر حضور دارند.»

این سفر زیارتی به مدت سه روز ادامه خواهد داشت. کاروان ابتدا به مسجد مقدس جمکران مشرف می‌شود و سپس در مراسم‌های عزاداری سالروز وفات حضرت معصومه(س) در قم شرکت خواهد کرد.

