سرمربی فجرشهید سپاسی مهم‌ترین دغدغه خود را غیبت هواداران در مسابقه پیش‌رو دانست و از آمادگی تیمش برای ادامه روند رو به رشد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - کنفرانس خبری پیش از دیدار تیم‌های فجرشهید سپاسی شیراز و استقلال خوزستان عصر امروز (چهارشنبه) در ورزشگاه پارس شیراز برگزار شد. در این نشست که بدون حضور سرمربی استقلال خوزستان انجام گرفت، ابتدا به سخت بودن نبرد فردای تیمش اذعان کرد و گفت: شکی نیست که مقابل تیم جوان استقلال خوزستان که نتایج خوبی گرفته است، کار دشواری داریم، اما امیدوارم روند مطلوبی که آغاز کرده‌ایم ادامه داشته باشد و شاهد یک بازی با کیفیت باشیم.

پیروز قربانی با اشاره به بررسی شرایط حریف افزود: حریف را آنالیز کرده‌ایم، اما تمرکز اصلی ما روی عملکرد خودمان است. بازیکنانم انگیزه زیادی دارند و تلاش می‌کنیم بهترین نمایش ممکن را ارائه کنیم.

وی درباره محرومیت تماشاگران فجرشهید سپاسی گفت: اتفاق تلخ این مسابقه نبود هواداران است. در دو بازی گذشته شور و شوق خاصی در ورزشگاه شاهد بودیم که برایم تازگی داشت. متأسفانه تصمیم‌گیران باید بررسی کنند که آیا چنین محرومیت‌هایی در گذشته تأثیر مثبتی داشته است یا خیر. در حالی که در بسیاری از نقاط دنیا تلاش می‌شود تماشاگران به ورزشگاه بیایند، در اینجا هواداران علاقه‌مند محروم می‌شوند و کمترین گناهی هم متوجه آنان نبوده، اما بیشترین جریمه نصیب تیم ما شد.

سرمربی فجرشهید سپاسی در واکنش به اظهارنظر یکی از مربیان تیم تراکتور درباره اتلاف وقت دروازه‌بان فجر نیز توضیح داد: علی غلامزاده در بازی گذشته چند بار دچار آسیب شد و به همین دلیل مسابقه متوقف گردید، اما اکنون مشکل خاصی ندارد و برای بازی پیش‌رو آماده است. من هرگز به بازیکنم دستور نمی‌دهم خود را به زمین بیندازد.

او افزود: ملاک من برای سنجش عملکرد تیم، تعداد موقعیت‌های گلزنی است. باید موقعیت‌های بیشتری خلق کنیم و در عین حال به استراتژی و ترکیب تیم‌های حریف نیز توجه داشته باشیم.

قربانی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به وضعیت مصدومان تیم اشاره کرد و گفت: در هفته‌های اخیر دو مهاجم نوک خود یعنی ارسلان مطهری و شروین بزرگ را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشتیم که این موضوع لطمه بزرگی بود، اما تلاش کردیم با تغییر در استراتژی این خلأ را جبران کنیم.

گفتنی است؛ دیدار تیم‌های فجرشهید سپاسی شیراز و استقلال خوزستان، روز پنجشنبه ۱۰ مهرماه از ساعت ۱۷ در ورزشگاه پارس شیراز و بدون حضور تماشاگر برگزار خواهد شد.

