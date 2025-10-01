باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - تلویزیونهای هوشمند Redmi TV X ۲۰۲۶ از شرکت شیائومی با صفحه نمایش ۸۵ اینچی، عملکرد فوقالعاده و سرعت پاسخگویی بسیار بالایی را ارائه میدهد و آن را به یکی از بهترین صفحه نمایشها برای بازیهای ویدیویی مدرن تبدیل میکند.
این صفحه نمایش با فناوری Mini LED طراحی شده است، دارای ۶۴۰ منطقه کم نور مستقل، نرخ تازهسازی تا ۲۸۸ هرتز و روشنایی ۱۲۰۰ نیت است. همچنین از Dolby Vision Gaming و AMD FreeSync Premium پشتیبانی میکند.
این تلویزیون با سیستم عامل HyperOS کار میکند که از فناوریهای هوش مصنوعی پشتیبانی میکند که کیفیت نمایش تصویر و ویدیو را بهبود میبخشد و کنترل دستگاه توسط کاربر را از طریق دستورات صوتی تسهیل میکند.
این دستگاه دارای پردازنده Cortex-A۷۳، ۴ گیگابایت رم و پورتهای HDMI ۲.۱، HDMI ۲.۰، USB-A ۳.۰ و USB-A ۲.۰ برای اتصال به کنسولهای بازی، رایانهها و دستگاههای الکترونیکی مختلف است. همچنین اتصال بیسیم سریع با شبکههای Wi-Fi ۶ را ارائه میدهد و از بلندگوهای ۳۰ واتی با کارایی بالا پشتیبانی میکند.
منبع: mail.ru