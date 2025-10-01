باشگاه خبرنگاران جوان - امیر عزیز نصیرزاده در گفت‌وگویی پس از ورود به ترکیه با تشریح اهداف این سفر، اظهار کرد: ما به دعوت وزیر دفاع کشور دوست ترکیه به سفری دوروزه با هیئت عالی‌رتبه‌ای از نیروهای مسلح آمده‌ایم و قرار است با مسئولان نظامی و دفاعی و امنیتی ملاقات‌هایی داشته باشیم.



وی افزود: ترکیه و ایران دو کشور اسلامی و تاثیرگذار در موضوعات مختلف منطقه، بین‌الملل و جهان اسلام هستند. قطعا همکاری دو کشور به ارتقای سطح روابط به‌ویژه در حوزه دفاعی کمک خواهد کرد.



وزیر دفاع ادامه داد: همچنین این سفر به برقراری ثبات و امنیت در مرزهای مشترک با ترکیه که بیش از ۵۰۰ کیلومتر است، کمک خواهد کرد. نیاز است که روابط دفاعی و نظامی دو کشور را ارتقا دهیم و این سفر در این راستا انجام شده است.

منبع: ایسنا