وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح ایران گفت: نیاز است روابط دفاعی و نظامی ایران و ترکیه را ارتقا دهیم و سفر ما به آنکارا در این راستا انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر عزیز نصیرزاده در گفت‌وگویی پس از ورود به ترکیه با تشریح اهداف این سفر، اظهار کرد: ما به دعوت وزیر دفاع کشور دوست ترکیه به سفری دوروزه با هیئت عالی‌رتبه‌ای از نیروهای مسلح آمده‌ایم و قرار است با مسئولان نظامی و دفاعی و امنیتی ملاقات‌هایی داشته باشیم.

وی افزود: ترکیه و ایران دو کشور اسلامی و تاثیرگذار در موضوعات مختلف منطقه، بین‌الملل و جهان اسلام هستند. قطعا همکاری دو کشور به ارتقای سطح روابط به‌ویژه در حوزه دفاعی کمک خواهد کرد.

وزیر دفاع ادامه داد: همچنین این سفر به برقراری ثبات و امنیت در مرزهای مشترک با ترکیه که بیش از ۵۰۰ کیلومتر است، کمک خواهد کرد. نیاز است که روابط دفاعی و نظامی دو کشور را ارتقا دهیم و این سفر در این راستا انجام شده است.

منبع: ایسنا

برچسب ها: امیر نصیرزاده ، ایران ، ترکیه ، وزارت دفاع
خبرهای مرتبط
وزیر دفاع ایران به ترکیه سفر کرد
گفت‌وگوی ایران و پاکستان درباره امنیت منطقه‌ای و افغانستان
انهدام بزرگ‌ترین باند فروش صوری ملک در ترکیه + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۹ مهر
حمایت قدرتمندانه‌تر از جبهه مقاومت با اسنپ‌بک
مهاجرانی: درخواست ایران برای نشست با سه کشور اروپایی و ویتکاف در نیویورک رد شد
مدیرکل کنسولی وزارت خارجه: تسهیلات لازم برای بازگشت محترمانه ایرانیان به وطن، فراهم است
پزشکیان: چین زمینه‌ساز رفاه مشترک برای کشور‌های جهان شده است
آیت‌الله جنتی: بازگشت قطعنامه‌های تحریمی غیرقانونی است
تایید طرح تشدید مجازات جاسوسی و لایحه ساماندهی پهپادهای غیرنظامی در شورای نگهبان
روایت عراقچی از سهم کارشکنی‌های آمریکایی‌ها در شکست مذاکرات
بررسی طرح توسعه بهره‌برداری و ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ در دستورکار مجلس
پول‌های کلان در فوتبال به‌صورت بی‌ضابطه مصرف می‌شود/ پول به بازیکنانی داده می‌شود که یک‌بار هم توپ به پایشان نخورده!
آخرین اخبار
مخبر: استعمار مبتنی بر داده‌ها جدیدترین نوع استعمار آمریکاست
وزیر دفاع ایران به ترکیه سفر کرد
عارف: ورزش به دیپلماسی کمک می‌کند
ایران خواستار اعمال فوری تحریم‌های جامع علیه رژیم اسرائیل شد
نباید به صرف یک اظهارنظر نیرو‌های علمی را محروم کرد
روایت عراقچی از سهم کارشکنی‌های آمریکایی‌ها در شکست مذاکرات
مهاجرانی: درخواست ایران برای نشست با سه کشور اروپایی و ویتکاف در نیویورک رد شد
برنامه‌ریزی دولت برای اختصاص بسته معیشتی برای ۸ دهک درآمدی
۶ عضو شورای‌عالی ورزش و تربیت بدنی منصوب شدند
پاسخ معاون رئیس‌جمهوری به احتمال وقوع دوباره جنگ
آیت‌الله جنتی: بازگشت قطعنامه‌های تحریمی غیرقانونی است
تایید طرح تشدید مجازات جاسوسی و لایحه ساماندهی پهپادهای غیرنظامی در شورای نگهبان
اعلام وصول طرح اصلاح ماده ۱۱ قانون هوای پاک در مجلس
پول‌های کلان در فوتبال به‌صورت بی‌ضابطه مصرف می‌شود/ پول به بازیکنانی داده می‌شود که یک‌بار هم توپ به پایشان نخورده!
عارف: عقب‌ماندگی در زمینه کاربردی‌سازی فناوری‌های نوظهور را جبران کنیم
مدیرکل کنسولی وزارت خارجه: تسهیلات لازم برای بازگشت محترمانه ایرانیان به وطن، فراهم است
تکلیف مجلس به بنیاد مسکن و شهرداری‌ها برای اختصاص زمین به باشگاه‌ها با اقساط ۱۰ ساله
نماز جمعه تهران به امامت آیت‌الله خاتمی اقامه می‌شود
پزشکیان: چین زمینه‌ساز رفاه مشترک برای کشور‌های جهان شده است
حمایت قدرتمندانه‌تر از جبهه مقاومت با اسنپ‌بک
بررسی طرح توسعه بهره‌برداری و ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۹ مهر
سردار نائینی: در جنگ ۱۲ روزه غافلگیر نشدیم و از قبل آرایش نظامی کامل داشتیم
تأکید لاریجانی بر ضرورت حفظ اتحاد ملی و انسجام اجتماعی در کشور
پیام تسلیت رئیس‌جمهور در پی درگذشت مادر شهیدان حسینی مزینانی
ادغام مراکز کم بازده علمی، با هدف تمرکز حمایت‌ها بر دانشگاه‌های کارآمد
رأی مثبت مجمع تشخیص به ۲ لایحه امنیتی مجلس
قالیباف: دولت و مجلس مکلف به دنبال کردن برنامه هفتم هستند
تاکید نمایندگان مجلس بر اجرای کامل برنامه هفتم/ دولت به جای گزارش، لایحه اصلاحی بدهد
اقدام دولت در تهیه آیین‌نامه‌های سال اول برنامه هفتم ارزشمند است