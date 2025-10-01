باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه روز چهارشنبه گفت که دور سوم مذاکرات روسیه و آمریکا در مورد حذف عوامل تحریککننده در روابط دوجانبه قطعاً قبل از پایان پاییز برگزار خواهد شد.
ریابکوف خاطرنشان کرد: «قطعاً این اتفاق قبل از پایان پاییز رخ خواهد داد. در حال حاضر هیچ تاریخی وجود ندارد و همه اینها در دست بررسی است.»
در ۲۷ فوریه و ۱۰ آوریل، دو دور مذاکره در استانبول برگزار شد که بر احیای عملکرد سفارتخانههای روسیه و آمریکا و رسیدگی به نگرانیهای مختلف دوجانبه تمرکز داشت.
در طول این رایزنیها، الکساندر دارچیف، سفیر روسیه در ایالات متحده، هیئت روسی را رهبری میکرد و سوناتا کولتر، معاون دستیار وزیر امور خارجه در امور اروپا و اوراسیا، تیم آمریکایی را رهبری میکرد. در حالی که اولین جلسه بدون حضور خبرنگاران بیش از شش ساعت به طول انجامید، جلسه دوم پنج ساعت و نیم ادامه یافت.
