سند راهبردی توسعه پایدار گردشگری فارس در مراسمی با حضور حسینعلی امیری استاندار فارس رونمایی شد.

حسینعلی امیری در مراسم رونمایی از سند راهبردی توسعه پایدار گردشگری استان فارس با تبریک ولادت امام حسن عسکری (ع) از همه کسانی که در تهیه و تصویب این سند در شورای برنامه‌ریزی استان زحمت کشیدند، تشکر کرد.

او همچنین با اشاره به فرارسیدن هفته گردشگری، این مناسبت را به تمام دست‌اندرکاران و اصحاب گردشگری که طیف قابل توجهی از جامعه هستند، تبریک گفت.

نماینده عالی دولت در استان فارس در ادامه به پیشینه آشنایی خود با مسائل استان اشاره کرد و گفت: قبل از آمدن به استان، اسناد توسعه استان را از قبل از سال ۴۵ از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دریافت و مطالعه کردم؛ در آن زمان مبنای توسعه در فارس، کشاورزی و دامداری بود.

امیری تاکید کرد: در طول تاریخ ۴۰، ۵۰، ۶۰ ساله، هرگاه کاری براساس برنامه‌ریزی و کارشناسی بوده، ماندگار شده و منابع کشور در مسیر درست قرار گرفته است، اما اگر تصمیمات آنی بوده، اثری از آن نمی‌بینیم.

او با اشاره به نمونه‌ای از تصمیمات غیرکارشناسی بیان کرد: در هیچ جای دنیا صنایع آب‌بر را در کویر یا در کنار زمین‌های کشاورزی پررونق نمی‌گذارند، بلکه کنار دریا مستقر می‌کنند؛ ما، اما در جا‌هایی که مشکل آب داریم، این صنایع را مستقر کرده‌ایم و این به دلیل نبود برنامه و فشار‌های سیاسی بوده است.

استاندار فارس گفت: وقتی کار بر اساس کار کارشناسی و برنامه باشد، چون محصول خردجمعی است، تسلیم فشار‌های سیاسی نمی‌شود، اما اگر برنامه نباشد، اعمال سلیقه و نظر شخصی می‌شود و کسی از آن حمایت نمی‌کند.

امیری خاطرنشان کرد: بعد از سفر رهبر معظم انقلاب در سال ۸۷ به فارس و دیدن برنامه توسعه استان، برای من حجت مدیریتی و شرعی شد که ارزان‌ترین، دست‌یافتنی‌ترین و دارای کامل‌ترین زیرساخت‌ها در استان، گردشگری است.

او افزود: از همان روز‌های اول از مدیران سوال کردم، اما متاسفانه هیچ برنامه‌ای نداشتند؛ با محدودیت منابع دولتی، گردشگری محوری است که می‌تواند رونق و تولید ثروت ایجاد کند و به همین دلیل محور توسعه استان را گردشگری گذاشتیم.

نماینده عالی دولت در فارس در توصیف سند رونمایی شده گفت: سند راهبردی توسعه پایدار گردشگری استان بسیار مفصل و با برنامه‌ریزی دقیق تهیه شده است؛ توقع نداریم الان یا در دو سه سال آینده کامل محقق شود، بلکه مهم این است که کار در مسیر درست قرار گیرد.

امیری اظهارکرد: تحقق این سند بخشی نیاز به اصلاح قانون، بخشی نیاز به اصلاح مقررات و بخشی نیاز به بودجه سنواتی دارد؛ برخی اقدامات نتیجه‌اش را تا عید می‌توان دید، برخی یک یا ۲ سال و برخی حتی ۲۰ سال دیگر؛ مانند سند توسعه سال ۴۵ که در سال ۶۸ به نتیجه رسید.

او با تاکید بر اجرایی شدن سند خطاب به مدیران گفت: از همه مدیران می‌خواهم برش دستگاهی این سند و برنامه‌های اجرایی کمیت‌پذیر مربوط به دستگاه زیرمجموعه خود را تهیه کنند

استاندار فارس همچنین از رئیس اتاق بازرگانی و سایر نهاد‌ها خواست پیشنهاد‌های خود را به سرعت به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارائه دهند و معاون گردشگری استاندار بر این روند نظارت خواهد داشت.

امیری از حمایت دولت از این مسیر خبر داد و گفت: در جلسه هیات دولت این موضوع را توضیح دادم و دکتر پزشکیان توسعه گردشگری در فارس را به عنوان یک تکلیف مطرح کرد؛ چون خواسته رئیس‌جمهور و دولت است، همه به این مساله کمک کرده و می‌کنند و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز قول مساعدت داده و تاکنون کمک کرده است.

منبع: استانداری فارس