حمایت هواداران تیم محبوب تونسی از فلسطین + فیلم

تصاویری از حمایت هواداران تیم محبوب تونسی از فلسطین را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - بنرهای غول‌پیکر هواداران تیم «الافریقی» تونس از خرابی‌های غزه در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی را مشاهده می‌کنید.

 

