نخست وزیر مجارستان با ایده عضویت اوکراین در ائتلاف نظامی ناتو و همچنین اتحادیه اروپا به شدت مخالفت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان می‌گوید که بوداپست همچنان با ایده پذیرش اوکراین به عنوان عضوی از اتحادیه اروپا مخالف است.

او در جریان نشست غیررسمی سران کشور‌ها و دولت‌های اتحادیه اروپا در کپنهاگ تاکید کرد: «مجاری‌ها دوست ندارند با اوکراینی‌ها در یک قالب ادغام شوند. چه یک قالب سیاسی مانند اتحادیه اروپا و چه قالب نظامی مانند ناتو؛ بنابراین پیشنهاد من داشتن یک توافق استراتژیک با اوکراین است نه عضویت».

اوربان تاکید کرد: «اوکراین یک کشور قهرمان است. ما باید از آنها حمایت کنیم. اما سوال این است که چگونه باید این کار را انجام دهیم. عضویت این کشور نوعی زیاده‌روی است».

وی در ادامه تاکید کرد که این در واقع تصمیم شخص او نیست و نظر مردم مجارستان است و اصرار داشت که «اصلا نباید عضویتی وجود داشته باشد».

نخست وزیر مجارستان تصریح کرد: ««هیچ‌کس نمی‌داند ۱۰۰ سال دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد، اما امروز بدیهی است که نه، هیچ عضویتی در کار نیست. [عضویت اوکراین] به این معنی است که اولاً جنگ به اتحادیه اروپا وارد می‌شود؛ ثانیاً، پول از اتحادیه اروپا به اوکراین می‌رود. هر دو بد خواهد بود.»

اوربان همچنین از اظهارات قبلی خود که در آن استدلال کرده بود اوکراین دیگر یک کشور مستقل نیست، دفاع کرد و گفت: «آن‌ها پولی برای حفظ خود ندارند. ما برای ارتش آنها، بوروکراسی عمومی آنها، برای مستمری و برای همه چیزشان پول پرداخت می‌کنیم. اگر شخص دیگری به شما پول می‌دهد، شما یک کشور مستقل نیستید. این یک بیانیه اخلاقی نیست، فقط یک واقعیت مالی است.»

مقامات اروپایی امروز در دانمارک در نشستی غیررسمی گرد هم آمده‌اند تا موضوع پرواز پهپاد‌ها در حریم این اتحادیه را بررسی کنند. همچنین استفاده از دارایی‌های بلوکه شده روسیه برای تامین وام اوکراین یکی دیگر از محور‌های گفت‌و‌گو در این نشست است. عضویت احتمالی اوکراین در اتحادیه اروپا در دیگر موضوعاتی است که در حاشیه نشست مطرح شده است.

منبع: گاردین

برچسب ها: ویکتور اوربان ، اتحادیه اروپا ، عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا
خبرهای مرتبط
۱۰ کشور اتحادیه اروپا به دنبال تغییر قوانین برای عضویت اوکراین
اوربان: غرب به دنبال تقسیم اوکراین و غارت منابع آن است
پولیتیکو:
اتحادیه اروپا ممکن است درباره مصادره دارایی‌های روسیه تصمیم بگیرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مدودف مجددا ترامپ را مسخره کرد
تحلیل موسسه نظامی آمریکا از پیامد اسنپ‌بک و اقدامات ایران
با وجود پاسخ محکم ایران، اسرائیل دوباره حماقت می‌کند؟
فروپاشی زیر فشار عدالت: اقتصاد صهیونیستی در تله انزوای جهانی
پاکستان از آزمایش موفقیت‌آمیز موشک فاتح ۴ خبر داد
فشار ترکیه، قطر و مصر به حماس برای پاسخ مثبت به آمریکا
سه‌گانه هسته‌ای آمریکا در آستانه فروپاشی
نزدیک شدن کشتی‌های ناشناس به ناوگان صمود
و اینک ماموریت جدید ترکیه
انفجار در آلمان؛ حضور گسترده پلیس و آتش‌نشانی در محل
آخرین اخبار
مکرون: ما در تقابل با روسیه هستیم
دومین برخورد کشتی اسرائیلی با ناوگان صمود طی ۲۴ ساعت گذشته
فرمان اجرایی ترامپ درباره تضمین‌های امنیتی به قطر
عفو بین‌الملل خواستار حفاظت از ناوگان جهانی صمود شد
اردوغان: ترکیه اجازه تجزیه سوریه را نخواهد داد
اینترنت افغانستان پس از دو روز قطعی گسترده وصل شد
ترامپ آماده مذاکره با کیم بدون پیش‌شرط است
با وجود پاسخ محکم ایران، اسرائیل دوباره حماقت می‌کند؟
وزیر جنگ رژیم اسرائیل ساکنان غزه را تهدید کرد
آژانس: نیروگاه زاپوریژیا در خطر قریب‌الوقوع نیست
پاکستان از آزمایش موفقیت‌آمیز موشک فاتح ۴ خبر داد
هشدار جدی دانشجویان اروپایی به اسرائیل: به ناوگان صمود حمله نشود
جنجال صهیونیست‌ها بر سر بی‌عرضگی شاباک در نیویورک
ناوگان صمود: حمله به ما عزم و اراده ما را تقویت کرد
«دوست گرامی من»؛ پیام تبریک صمیمانه پوتین به شی جین پینگ
فلج شدن دولت آمریکا، ارزش دلار را کاهش داد
گفتگوی مقامات قطر و قزاقستان درباره افغانستان
قطع گسترده اینترنت در افغانستان؛ طالبان علت را "فرسودگی کابل‌ها" اعلام کرد
ازسرگیری احتمالی پروازهای شرکت کام‌ایر در میانه قطعی سراسری اینترنت
تحلیل موسسه نظامی آمریکا از پیامد اسنپ‌بک و اقدامات ایران
بازگشایی گذرگاه مرزی «انگور اده» پس از دو سال تعطیلی
فشار ترکیه، قطر و مصر به حماس برای پاسخ مثبت به آمریکا
و اینک ماموریت جدید ترکیه
نه بزرگ مادورو به آمریکا: آمریکای لاتین «حیاط خلوت» نیست
نزدیک شدن کشتی‌های ناشناس به ناوگان صمود
انفجار در آلمان؛ حضور گسترده پلیس و آتش‌نشانی در محل
کاهش نظامیان آمریکا در بغداد و تمرکز بر اربیل
زنان و کودکان زلزله‌زده افغانستان در معرض تهدید زمستان سخت هستند
کابل در آستانه بحران آب؛ ذخایر زیرزمینی کابل تا ۲۰۳۰ تمام می شود
قطع اینترنت در افغانستان؛ درهای مرز دوغارون به روی صادرات بسته شد