نخست وزیر مجارستان با ایده عضویت اوکراین در ائتلاف نظامی ناتو و همچنین اتحادیه اروپا به شدت مخالفت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان می‌گوید که بوداپست همچنان با ایده پذیرش اوکراین به عنوان عضوی از اتحادیه اروپا مخالف است.

او در جریان نشست غیررسمی سران کشور‌ها و دولت‌های اتحادیه اروپا در کپنهاگ تاکید کرد: «مجاری‌ها دوست ندارند با اوکراینی‌ها در یک قالب ادغام شوند. چه یک قالب سیاسی مانند اتحادیه اروپا و چه قالب نظامی مانند ناتو؛ بنابراین پیشنهاد من داشتن یک توافق استراتژیک با اوکراین است نه عضویت».

اوربان تاکید کرد: «اوکراین یک کشور قهرمان است. ما باید از آنها حمایت کنیم. اما سوال این است که چگونه باید این کار را انجام دهیم. عضویت این کشور نوعی زیاده‌روی است».

وی در ادامه تاکید کرد که این در واقع تصمیم شخص او نیست و نظر مردم مجارستان است و اصرار داشت که «اصلا نباید عضویتی وجود داشته باشد».

نخست وزیر مجارستان تصریح کرد: ««هیچ‌کس نمی‌داند ۱۰۰ سال دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد، اما امروز بدیهی است که نه، هیچ عضویتی در کار نیست. [عضویت اوکراین] به این معنی است که اولاً جنگ به اتحادیه اروپا وارد می‌شود؛ ثانیاً، پول از اتحادیه اروپا به اوکراین می‌رود. هر دو بد خواهد بود.»

اوربان همچنین از اظهارات قبلی خود که در آن استدلال کرده بود اوکراین دیگر یک کشور مستقل نیست، دفاع کرد و گفت: «آن‌ها پولی برای حفظ خود ندارند. ما برای ارتش آنها، بوروکراسی عمومی آنها، برای مستمری و برای همه چیزشان پول پرداخت می‌کنیم. اگر شخص دیگری به شما پول می‌دهد، شما یک کشور مستقل نیستید. این یک بیانیه اخلاقی نیست، فقط یک واقعیت مالی است.»

مقامات اروپایی امروز در دانمارک در نشستی غیررسمی گرد هم آمده‌اند تا موضوع پرواز پهپاد‌ها در حریم این اتحادیه را بررسی کنند. همچنین استفاده از دارایی‌های بلوکه شده روسیه برای تامین وام اوکراین یکی دیگر از محور‌های گفت‌و‌گو در این نشست است. عضویت احتمالی اوکراین در اتحادیه اروپا در دیگر موضوعاتی است که در حاشیه نشست مطرح شده است.

منبع: گاردین