باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام‌والمسلمین سعید روستا آزاد، معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم امروز چهارشنبه نهم مهرماه در همایش سالانه «مبلغان مجاهد» که در مرکز همایش‌های بین‌المللی غدیر قم برگزار شد، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: این هفته فرصت ارزشمندی برای بازخوانی ایثارگری‌ها، استقامت‌ها و جانفشانی‌های ملت ایران است که روحانیت در آن نقشی تعیین‌کننده داشت.

وی با بیان اینکه دفتر تبلیغات اسلامی از ابتدای دفاع مقدس مأموریت اعزام مبلغان به جبهه‌ها را بر عهده داشت، گفت: در این دفتر بیش از ۳۵ هزار حکم اعزام برای روحانیون و طلاب صادر شد و افزون بر هفت‌هزار و پانصد پرونده رزمی-تبلیغی به ثبت رسید؛ همچنین بر اساس آمار، بین ۱۱ تا ۱۲ هزار طلبه در مقاطع مختلف در جبهه‌ها حضور یافتند.

حجت الاسلام والمسلمین روستا آزاد اضافه کرد: این آمار در مقایسه با جمعیت کل طلاب و روحانیون در آن دوره که حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر بود، نشان می‌دهد بخش بسیار زیادی از حوزه علمیه در خط مقدم دفاع مقدس حضور یافتند و این حضور قابل مقایسه با هیچ قشر دیگری نیست.

معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با اشاره به آمار شهدای روحانی گفت: طبق گزارش سپاه، بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ روحانی شهید در هشت سال دفاع مقدس تقدیم اسلام و انقلاب شد و حدود یک‌هزار نفر جانباز و آزاده نیز از میان روحانیون برجای ماندند؛ این آمار هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی بسیار برجسته و اثرگذار است.

وی با برشمردن عرصه‌های مختلف حضور روحانیت در جبهه‌ها افزود: روحانیون تنها مبلغ نبودند بلکه در رسته‌های مختلف از جمله فرماندهی، پشتیبانی، رزمی، تبلیغی و حتی در کنار مراجع و امام خمینی (ره) نقش‌آفرینی کردند و مشروعیت و انگیزه مضاعف برای حضور رزمندگان ایجاد کردند.

حجت الاسلام والمسلمین روستا آزاد با اشاره به ابعاد فکری و معنوی حضور روحانیت گفت: روحانیون با ایستادگی، شجاعت، دلدادگی به خداوند و نترسیدن از دشمن، وعده‌های الهی را به صورت عینی ترجمه کردند و منطق مقاومت را در جامعه تثبیت کردند؛ منطقی که امروز نیز در برابر دشمنان ادامه دارد.

وی ادامه داد: اگر در سال‌های گذشته تبیین ضرورت قوی بودن، حضور در منطقه و مقابله با آمریکا و اروپا نیاز به هزینه و توضیح فراوان داشت، امروز به برکت دفاع مقدس و نقش‌آفرینی روحانیت، حقانیت و درستی منطق مقام معظم رهبری برای عموم مردم روشن و اثبات شده است.

معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با تقدیر از حضور سردار مرتضی قربانی از یادگاران دفاع مقدس در این همایش، گفت: وجود فرماندهان دلاور دفاع مقدس در کنار مبلغان و روحانیون، یادآور نقش‌آفرینی‌های سترگ آنان در تشکیل یگان‌ها و لشکر‌های عملیاتی و الگویی برای نسل امروز است.

وی بیان کرد: روحانیت امروز نیز باید همانند دوران دفاع مقدس با جهاد علمی، تبلیغی و اجتماعی به میدان بیاید، انسجام ملی را تقویت کند و در برابر نقشه‌های دشمنان بایستد؛ ما موظفیم قدر جهادگران را بدانیم، هر فردی تکلیف خود را در مسیر جهاد بشناسد و با ایمان به وعده‌های خداوند متعال، راه مقاومت و ایستادگی را ادامه دهد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در پایان سخنان خود با گرامیدشت یاد شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه تصریح کرد: اگر روزگاری تبیین ضرورت قوی بودن و حضور در منطقه نیازمند هزینه و توضیح فراوان بود، امروز به برکت دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و نقش‌آفرینی روحانیت، حقانیت و درستی منطق مقام معظم رهبری برای مردم به‌روشنی اثبات شده است.

منبع:روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم