باشگاه خبرنگاران جوان؛ زینب خوش اندیش_ محمد بهرامی ظهر چهارشنبه ۹ مهر در بازید وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اظهار داشت: برگزاری همایشها و نشستهای مرتبط با معرفی ظرفیتهای قومی، فرهنگی و محصولات محلی استان، زمینهای ارزشمند برای معرفی این ظرفیتها در سطح ملی و حتی فراتر از مرزهای کشور است.
وی افزود: محصولات بومی و ظرفیتهای گردشگری این منطقه میتواند به عنوان برند و مزیت رقابتی معرفی و زمینه توسعه اقتصادی و اشتغال را فراهم کند.
نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گفتوگوی خود با وزیر میراث فرهنگی تصریح کرد: در مسیر سفر، موضوع ایجاد منطقه ویژه گردشگری در دنا مطرح و مورد تأیید وزیر قرار گرفت و امیدواریم این وعده هرچه سریعتر محقق شود.
بهرامی تأکید کرد: با توجه به زمان محدود، جزئیات بیشتر مسائل در جلسه شورای اداری و نشستهای رسمی مطرح خواهد شد، اما انتظار مردم این است که موضوع منطقه ویژه گردشگری به صورت جدی دنبال شود.
توسعه دنا بر مبنای گردشگری تعریف شده است
در ادامه نیز استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: بر اساس طرح آمایش سرزمین، توسعه شهرستانهای شمالی استان از جمله دنا بر محور گردشگری تعریف شده و تبدیل این منطقه به «شهرستان ویژه گردشگری» میتواند گام مهمی در مسیر توسعه باشد.
یدالله رحمانی اظهار داشت: حضور وزیر در استان کهگیلویه و بویراحمد فرصت ارزشمندی برای بررسی ظرفیتهای گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی استان است و امید میرود این سفر منشأ خیر و برکت برای مردم منطقه باشد.
وی افزود: طرح آمایش سرزمین استان کهگیلویه و بویراحمد از جامعترین طرحها در سطح کشور است و بهطور مشخص، توسعه شهرستانهای شمالی استان شامل بویراحمد، دنا و مارگون را بر مبنای گردشگری پیشبینی کرده است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: پیشنهاد تبدیل شهرستان دنا به شهرستان ویژه گردشگری، ظرفیت بالایی برای رونق اقتصادی و اشتغالآفرینی دارد و نگاه مثبت وزارت میراث فرهنگی به این موضوع میتواند زمینهساز تحولات مهمی در منطقه شود.
رحمانی با اشاره به شاخصهای اقتصادی استان گفت: سهم کهگیلویه و بویراحمد در تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت تنها ۰.۶ درصد، سپردههای بانکی ۰.۲۵ درصد و ارزش افزوده بخش معدن ۰.۱ درصد است؛ این ارقام نشان میدهد با وجود ظرفیتهای بالا، پتانسیلهای استان تاکنون به شکل مطلوب در برنامههای توسعهای دیده نشده است.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با تفویض اختیارات جدید و همراهی وزارت میراث فرهنگی، مسیر توسعه استان بهویژه در حوزه گردشگری هموار شود و مردم از این ظرفیتها بهرهمند شوند.
گردشگری مهمترین فرصت توسعه شهرستان است
همچنین فرماندار دنا گفت: ظرفیتهای طبیعی و تاریخی این شهرستان بینظیر است و اگر زیرساختهای گردشگری تقویت شود، دنا میتواند به یکی از قطبهای گردشگری کشور تبدیل شود.
عباس رسولی اظهار کرد: این شهرستان با داشتن بیش از ۴۰ قله بالای چهار هزار متر، دو رودخانه دائمی، آبشارها و دریاچههای طبیعی، آثار تاریخی سههزار ساله و ۱۲۲ روستای گردشگری، یکی از خاصترین مناطق کشور برای سفر گردشگران است.
وی افزود: در ایام تعطیل و آخر هفته، گاهی تا ۹ هزار گردشگر وارد دنا میشوند اما امکانات موجود تنها بخش اندکی از نیازهای آنان را پاسخ میدهد و همین موضوع نارضایتی مسافران را به همراه دارد.
فرماندار دنا با اشاره به اینکه مسیر توسعه این شهرستان از گردشگری و کشاورزی میگذرد، بیان کرد: برای جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی و رونق اقتصادی، دنا باید به عنوان «شهرستان ویژه گردشگری» معرفی شود و اعتبارات لازم برای ساماندهی جادهها، آبشارها، روستاهای هدف و آثار تاریخی تخصیص یابد.