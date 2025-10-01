باشگاه خبرنگاران جوان - به منظور ارج نهادن به مقام شامخ شهدای والامقام مراسم یادواره شهدای شهرستان آوج استان قزوین با حضور با شکوه مردم ولایتمدار و جمعی از مسئولان این شهرستان مسجد جامع امام حسن عسکری (ع) این شهرستان برگزار شد. در این مراسم با سخنرانی سردار حاج علی فضلی جانشین معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران و مداحی کربلایی احمد حدادزاده حضور داشتند. این مراسم با اجرای گروه سرود عمار همراه بود.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین هاشمی - قزوین

