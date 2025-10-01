شهروندخبرنگار ما تصاویری از مراسم یادواره شهدای شهرستان آوج استان قزوین را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - به منظور ارج نهادن به مقام شامخ شهدای والامقام مراسم یادواره شهدای شهرستان آوج استان قزوین با حضور با شکوه مردم ولایتمدار و جمعی از مسئولان این شهرستان مسجد جامع امام حسن عسکری (ع) این شهرستان برگزار شد. در این مراسم با سخنرانی سردار حاج علی فضلی جانشین معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران و مداحی کربلایی احمد حدادزاده حضور داشتند. این مراسم با اجرای گروه سرود عمار همراه بود.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین هاشمی - قزوین

برگزاری مراسم یادواره شهدای شهرستان آوج در قاب دوربین شهروندخبرنگار

برگزاری مراسم یادواره شهدای شهرستان آوج

مراسم یادواره شهدا

برگزاری مراسم یادواره شهدای شهرستان آوج در قاب دوربین شهروندخبرنگار

برگزاری مراسم یادواره شهدای شهرستان آوج

برگزاری مراسم یادواره شهدای شهرستان آوج در قاب دوربین شهروندخبرنگار

برگزاری مراسم یادواره شهدای شهرستان آوج در قاب دوربین شهروندخبرنگار

برگزاری مراسم یادواره شهدای شهرستان آوج در قاب دوربین شهروندخبرنگار

برگزاری مراسم یادواره شهدای شهرستان آوج در قاب دوربین شهروندخبرنگار

برگزاری مراسم یادواره شهدای شهرستان آوج در قاب دوربین شهروندخبرنگار

برگزاری مراسم یادواره شهدای شهرستان آوج در قاب دوربین شهروندخبرنگار

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: یاواره شهدا ، سوژه خبری ، مراسم یادواره
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار البرز؛
برگزاری مراسم یادواره ۱۱ شهید خیابان شهید معصومی در مسجد امام حسن عسکری (ع) + عکس
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
برگزاری مراسم یادواره شهدای رباط سرپوشی در سبزوار + فیلم
شهروندخبرنگار آذربایجان شرقی؛
مراسم یادواره شهدای دفاع مقدس و گرامیداشت اولین سالگرد شهادت دبیرکل حزب الله لبنان در هریس + عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اقدام جالب شهدایی برای خانواده شهید محمدرضا سلطانی + عکس و فیلم
نگرانی اهالی روستای باباپیر از جولان سگ های ولگرد + عکس
انتقال سهام عدالت متوفیان چه زمانی انجام می‌شود؟
رنجش دانشجویان دانشگاه آزاد شهرکرد از بسته شدن درب های سالن ورزشی دانشگاه
حکایت مشکلات مدرسه روستای باباپیر تویسرکان از زبان شهروندخبرنگار
آخرین اخبار
حکایت مشکلات مدرسه روستای باباپیر تویسرکان از زبان شهروندخبرنگار
انتقال سهام عدالت متوفیان چه زمانی انجام می‌شود؟
رنجش دانشجویان دانشگاه آزاد شهرکرد از بسته شدن درب های سالن ورزشی دانشگاه
نگرانی اهالی روستای باباپیر از جولان سگ های ولگرد + عکس
اقدام جالب شهدایی برای خانواده شهید محمدرضا سلطانی + عکس و فیلم
برگزاری مراسم یادواره شهدای شهرستان آوج در قاب دوربین شهروندخبرنگار
مشکلات تاکسی ون‌های مشهدی از زبان شهروندخبرنگار
رنجش خریداران شرکت مدیران خودرو از شرایط پیش فروش خودرو
کارکنان و دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل از نسل طلایی جامعه بازدید کردند
شیب صعودی شهریه دانشجویان دانشگاه غیر انتفاعی آرمان رضوی را نگران کرد