عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی گفت: با توجه به افزایش هزینه های تولید، حداقل قیمت گندم برای سال زراعی جدید باید ۳۰ هزارتومان تعیین شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی خبری از زمان تشکیل جلسه شورای قیمت گذاری نیست، گفت: زمان تشکیل جلسه چند روز قبل به اعضا اعلام می شود که تاکنون زمانی مشخص نشده است.

به گفته وی، بنابر اعلام مسئولان بذر به میزان کافی در اختیار داریم، همچنین مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی اعلام کردند که در خصوص انواع کود مشکلی نداریم.

هاشمی ادامه داد: با گذشت بیش از ۲ ماه از زمان قانونی اعلام نرخ، هنوز به جمع بندی نرسیدیم، درحالیکه اعلام هرچه سریع تر قیمت به کشاورزان کمک می کنند.

عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی گفت: اعضای بخش خصوصی و بنیاد ملی گندمکاران قیمت هر کیلو گندم را ۳۲ هزار تومان پیشنهار دادند که در جلسه قبل این مبلغ از سوی دو عضو دولتی رد شد، اما با توجه به هزینه های تولید، قیمت گندم نباید کمتر از ۳۰هزارتومان باشد