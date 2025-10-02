عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی گفت: با توجه به افزایش هزینه های تولید، حداقل قیمت گندم برای سال زراعی جدید باید ۳۰ هزارتومان تعیین شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی خبری از زمان تشکیل جلسه شورای قیمت گذاری نیست، گفت: زمان تشکیل جلسه چند روز قبل به اعضا اعلام می شود که تاکنون زمانی مشخص نشده است.

به گفته وی، بنابر اعلام مسئولان بذر به میزان کافی در اختیار داریم، همچنین مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی اعلام کردند که در خصوص انواع کود مشکلی نداریم.

هاشمی ادامه داد: با گذشت بیش از ۲ ماه از زمان قانونی اعلام نرخ، هنوز به جمع بندی نرسیدیم، درحالیکه اعلام هرچه سریع تر قیمت به کشاورزان کمک می کنند.

عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی گفت: اعضای بخش خصوصی و بنیاد ملی گندمکاران قیمت هر کیلو گندم را ۳۲ هزار تومان پیشنهار دادند که در جلسه قبل این مبلغ از سوی دو عضو دولتی رد شد، اما با توجه به هزینه های تولید، قیمت گندم نباید کمتر از ۳۰هزارتومان باشد

برچسب ها: تولید گندم ، خرید تضمینی گندم ، قیمت گندم
خبرهای مرتبط
کشاورزان گندمکار چشم انتظار اعلام نرخ گندم
توسعه کشاورزی قراردادی راهکار تنظیم بازار داخل و صادرات هدفمند + فیلم
۵ درصد باقی مانده مطالبات گندمکاران تا پایان هفته پرداخت می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۱۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۷ ۱۱ مهر ۱۴۰۴
چرا فکری به حال بازنشستگان فولاد که حقوق کم مگیرند نمی‌کنید.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حمید ترک
۰۰:۳۳ ۱۱ مهر ۱۴۰۴
امسال قیمت روگذاشتن 21000
500تومن برا بیمه کم کردن کدام کشاورز بدبختی ریال بابت این همه زیانی که دید دریافت کرده بعد هم خیلی بی شرمانه کیلو1000تومن دیگه بابت بیمه اجباری کم کردن گندم رو 19300تا 19500بیشتر برنداشتن الانم کشاورزان هیج پولی برای خرید بذر کود نداره چرا حمایت نمیکنن
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۲۳:۴۹ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
این یعنی نگرانی داشته باشند?
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۴ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
این قیمت ۳۰ هزار تومن یک نوع فریب کشاورزان هست، میخواهند کشاورزان رو در عمل انجام شده قرار بدن و گندم بکارن، بعد میگن دولت قبول نکرده و قیمت ۲۵ تومنه
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۹ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
من خودم گندمکار هستم، الان دیگه با این هزینه، کشت گندم اصلا مقرون به صرفه نیست، ضمنأ دولت قیمت ۳۰ تومن رو قبول نمیکنه و احتمالا ۲۵ یا ۲۶ تومن اعلام کنند که به هیچ عنوان سودی برای کشاورز نداره.
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسین مصری
۲۱:۰۷ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
مشهد هستم برای خرید بذر گندم لطفا راهنمایی کنید کجا میتونم تهیه کنم
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
خدایی
۲۳:۰۰ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
زنجان موجود هست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۴ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
کاشت گندم اصلاتوجیح اقتصادی نداره بااین همه تورم امسال کاه گندم پانزده تومان خودگندم بیست تومان جو سی تومان من هرچی حساب میکنم اگه با این خشکسالی با این تورم با قیمت بیست تومان سی تومان کاشت گندم انجام بدی بایدیک چیزی هم ازجیبت ضرر بدی سود که پیش کش
۰
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
کشاورز خرده مالک
۱۴:۵۳ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
این قیمت ۳۰ هزار تومن حداقل قیمت واقعی گندم هست، طبق گفته برخی خبرگزاری ها قیمت بذر تحویلی به کشاورزان ۳۲۰۰۰تومن و نقدی هست، سؤال اینجاست چرا دولت گندم بذر کشاورزان را به صورت کشت در برابر تحویل به کشاورزان نمی‌دهد، چجوری هست که پول گندم کشاورزان پس از ۲ ماه تاخیر بصورت قطره چکانی به منه کشاورز میده ولی حاضر نیست بذر در برابر تحویل گندم بدهد؟قرار باشد دولت بازم به همین منوال پول گندم کشاورزان را بده مطمئنا کشت‌های جایگزین اجرا می‌شود،چرا وزیر کشاورزی هیچی از زحمات کشاورزان نمیدانه یا خود را به کوچه علی چپ میزنه.
۰
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
کشاورز
۱۹:۱۴ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
30هزار تومان قیمت سال قبل هست گندم بااین قیمت گذاری و پرداخت و افزایش قیمت نهاده‌ها هیچ سود اقتصادی نداره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۵ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
بااین همه گرانی تورم قیمت گندم سی هزارتومان مثلاً خیلی خوبه ..نخیر...باعث سرنگونی کشاورز
۰
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۳ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
خبرنگاران مستقل باید با تهیه گزارش قیمت کود و سم را بررسی کنند و آنالیز قیمت آن را اعلام کنند تا مردم متوجه شوند گرانی از کجا سرچشمه می گیرد‌؟
۰
۱۸
پاسخ دادن
صد و بیست و هشتمین حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران ۱۳ مهر برگزار می‌شود
بانک مرکزی از شنبه ۱۲ مهر عرضه اسکناس ارز را افزایش می‌دهد
کاهش ۳۰ درصدی قیمت با عرضه مستقیم گوشت از تولید تا بازار
توسعه اقتصادی بر پایه دریا در اولویت قرار گرفت+ فیلم
تجهیزات نیروگاهی و ریلی در صدر صادرات صنعتی ایران به روسیه/ صادرات ۶۰۰ میلیون دلاری
کاهش نسبی دمای هوا طی دو روز آینده در نواحی شمال و شرق کشور
قیمت خرید تضمینی گندم نباید از ۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان کمتر باشد
۷.۶ میلیون هکتار مراتع احیا شد
تکمیل مجتمع بندری نگین با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال
ترافیک سنگین در برخی از محور‌های شمالی کشور
آخرین اخبار
تجهیزات نیروگاهی و ریلی در صدر صادرات صنعتی ایران به روسیه/ صادرات ۶۰۰ میلیون دلاری
۷.۶ میلیون هکتار مراتع احیا شد
ترافیک سنگین در برخی از محور‌های شمالی کشور
کاهش نسبی دمای هوا طی دو روز آینده در نواحی شمال و شرق کشور
کاهش رسوب کالا‌ها در گمرکات با هوشمندسازی
تکمیل مجتمع بندری نگین با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال
توسعه اقتصادی بر پایه دریا در اولویت قرار گرفت+ فیلم
خرید تضمینی برگ سبز چای از ۹۰ هزارتن فراتر رفت
بانک مرکزی از شنبه ۱۲ مهر عرضه اسکناس ارز را افزایش می‌دهد
کاهش ۵۰ درصدی سهمیه سوخت بخش کشاورزی تهدید جدی برای امنیت غذایی + فیلم
کاهش ۳۰ درصدی قیمت با عرضه مستقیم گوشت از تولید تا بازار
قیمت خرید تضمینی گندم نباید از ۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان کمتر باشد
صد و بیست و هشتمین حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران ۱۳ مهر برگزار می‌شود
تأثیر اسنپ‌بک صددرصدی نیست ولی بازار را وارد شوک روانی می‌کند
کشف ۷۵۵ مورد قاچاق انسان توسط مأموران گمرک بازرگان در سال‌جاری
افزایش خودسرانه قیمت لبنیات در سایه کمبود نظارت
سالانه ۱۴ میلیون تن ذرت علوفه‌ای در کشور تولید می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱۰ مهر ماه
ضرب‌الاجل بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه برای اتصال به سامانه املاک و اسکان
رشد ۳۲ درصدی صادرات محصولات کشاورزی در سال گذشته
نرخ بهره بین بانکی به ۲۴ درصد رسید! + جدول
قیمت شکر از نرخ‌های مصوب کمتر شده است
ترکیب پرتفوی بهینه، راهی برای مدیریت ریسک در بازار
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۱ مهرماه ۱۴۰۴
کشف ۷۰ مزرعه غیرمجاز استخراج رمز ارز در استان تهران+ فیلم
ترافیک سنگین در محور‌های شمالی کشور
واریز سود سهام عدالت به اتمام رسید
بازار محصولات پروتئینی کی به آرامش می رسد؟
کشاورزان نگرانی بابت تامین بذر و کود سال جدید نداشته باشند/ حداقل قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید ۳۰ هزارتومان
پذیرش دانشجوی بورسیه در رشته‌های دانشکده صنعت هواپیمایی از سال آینده