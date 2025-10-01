بازگشایی معابر ویژه تردد کولبران در کردستان در دستور کار

استاندار کردستان از پیگیری برای بازگشایی معابر ویژه تردد کولبران خبر داد و تأکید کرد: باید موانع موجود در این مسیر برطرف شود تا مرزنشینان بتوانند مطابق قانون تجارت مرزنشینان از این ظرفیت بهره‌مند شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی- آرش زره‌تن لهونی در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان  افزود: طبق قانون، واردات کالا توسط کولبران تا سقف مشخص، بدون پرداخت عوارض امکان‌پذیر است و لازم است سازوکاری طراحی شود تا ثبت ورود انفرادی کالا برای کولبران تسهیل و روان‌سازی شود.

وی گفت: قانون تجارت مرزی یک امتیاز ویژه برای استان‌های مرزی است و استان کردستان در بخش کولبری سهم بیشتری نسبت به سایر استان‌ها دارد.

استاندار کردستان همچنین اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی را فرصتی مهم برای توسعه منطقه دانست و گفت: اجرای درست این قانون علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار برای مرزنشینان، می‌تواند زمینه‌ساز رونق گردشگری و افزایش حضور مسافران در استان شود.

