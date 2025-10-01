باشگاه خبرنگاران جوان - سردار مرتضی قربانی، فرمانده لشکرهای ۲۵ کربلا و ۵ نصر جنگ دفاع مقدس امروز چهارشنبه نهم مهرماه در همایش سالانه «مبلغان مجاهد» که در مرکز همایشهای بینالمللی غدیر قم دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، به یاد شهدای دفاع مقدس پرداخت و اظهارکرد: قم مهد شهیدان و رزمندگان است؛ بیش از ۶۵۰۰ نفر از این دیار در راه اسلام و انقلاب جان خود را فدا کردند و امروز وظیفه ماست که یاد آنان را زنده نگه داریم و راهشان را ادامه دهیم.
وی نقش روحانیت را در هدایت و پشتیبانی رزمندگان برجسته دانست و افزود: روحانیون با حضور در خطوط مقدم و ارائه راهنماییهای اخلاقی و معنوی، اعتماد و انگیزه مضاعفی به رزمندگان میدادند؛ بدون حضور این عزیزان، مدیریت عملیاتهای پیچیده میسر نمیشد.
فرمانده لشکرهای ۲۵ کربلا و ۵ نصر جنگ دفاع مقدس، به خاطرات عملیاتی خود اشاره کرد و گفت: در محاصره آبادان، باایمان و توکل به خدا و هدایت روحانیون، موفق شدیم دشمن را شکست دهیم و صدها اسیر گرفتیم؛ حتی با کمترین امکانات، معجزات الهی و روحیه رزمندگان، پیروزیهای بزرگی رقم زد.
وی افزود: در عملیاتهای فتح بستان و فتحالمبین، رزمندگان ما با حضور فعال روحانیون و طلبهها، لشکر ویژهای تشکیل دادند که خطشکن جبههها بود و بسیاری از موفقیتها مرهون تلاش آنان بود.
سردار قربانی به نمونههای یاری الهی و معجزات در جبههها اشاره کرد: نیروهای ما در شرایط سخت و محاصره، با هدایت خداوند و ایمان به ولایتفقیه، پیروز شدند؛ صدها اسیر عراقی و غنائم متعدد، نمونهای از این موفقیتها بود.
وی نقش مردم و خانوادههای شهدا را برجسته دانست و اظهار کرد: عشق مردم به اسلام و ولایتفقیه، نقش تعیینکنندهای در پیروزیها داشت؛ خانوادههای شهدا با صبر و ایثار، زمینه تقویت روحیه رزمندگان را فراهم کردند.
نیروهای ما توانستند با کمترین تجهیزات، خطوط دشمن را بشکنند
فرمانده لشکرهای ۲۵ کربلا و ۵ نصر جنگ دفاع مقدس، با بیان خاطرات میدانی گفت: در جریان عملیات فتحالمبین، نیروهای ما توانستند با کمترین تجهیزات، خطوط دشمن را بشکنند؛ روحانیون مستقر در جبهه با هدایت معنوی، نیروی مضاعفی برای رزمندگان فراهم کردند.
وی ادامه داد: در عملیاتهای شبانه و پیچیده، هماهنگی میان فرماندهان نظامی و روحانیون موجب شد تا حتی در سختترین شرایط، رزمندگان با اطمینان کامل به اهداف دست یابند.
قربانی به نقش معجزهآسا ایمان و توکل اشاره کرد و افزود: در برخی مواقع، دشمن ما را محاصره کرده بود، اما با همدلی، شجاعت و توکل به خدا، توانستیم شرایط را به نفع خود تغییر دهیم.
وی با اشاره به قدرت بازدارنده امروز جمهوری اسلامی گفت: اقتدار ایران در عرصه منطقهای و جهانی نتیجه ایثارگری شهدا و اطاعت مردم از ولایتفقیه است؛ قدرت ما امروز محصول همان مقاومتها و رشادتهای دفاع مقدس است.
فرمانده لشکرهای ۲۵ کربلا و ۵ نصر جنگ دفاع مقدس، به نقش روحانیت در آموزش نیروها نیز اشاره کرد و گفت: روحانیون با برگزاری جلسات آموزشی و تبیین ارزشها، انگیزه و بصیرت رزمندگان را افزایش میدادند و بسیاری از تصمیمات میدانی با مشورت آنان اتخاذ میشد.
وحانیون در میدان، تنها نقش معنوی نداشتند
وی افزود: روحانیون در میدان، تنها نقش معنوی نداشتند؛ بسیاری از آنان در عملیاتها حضور مستقیم داشتند و جان خود را در معرض خطر قرار دادند تا رزمندگان با آرامش بیشتری به نبرد ادامه دهند.
فرمانده لشکرهای ۲۵ کربلا و ۵ نصر جنگ دفاع مقدس به خاطرهای از عملیاتهای زمینی اشاره کرد: در یک عملیات شبانه، به دلیل کمبود تجهیزات، موفقیت ما در گرو تدابیر روحانیون و همت رزمندگان بود؛ با هدایت معنوی آنان، نیروها توانستند دشمن را غافلگیر کنند و موفقیت بزرگی کسب شود.
وی تأکید کرد: شهدا و رزمندگان باایمان، مقاومت و توکل به خدا، الگویی بیبدیل برای نسل امروز فراهم کردند؛ ما باید راه آنان را ادامه دهیم و هرگز ارزشهای دفاع مقدس را فراموش نکنیم.
فرمانده لشکرهای ۲۵ کربلا و ۵ نصر جنگ دفاع مقدس، گفت: اقتدار امروز جمهوری اسلامی، نتیجه ایثارگری شهدا، حضور فعال روحانیت و وفاداری مردم به ولایتفقیه است؛ ما با حفظ این ارزشها، همواره آماده مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی خواهیم بود.
سردار قربانی در پایان، قدرت بازدارنده جمهوری اسلامی را نتیجه هدایت ولایت و فداکاری شهداء دانست، با تأکید بر نقش محوری روحانیت در دفاع مقدس، از فداکاری شهدا، معجزات میدانی و قدرت بازدارنده جمهوری اسلامی در عرصههای منطقهای و جهانی سخن گفت و بر ضرورت آمادگی دفاعی و حفظ وحدت ملی تأکید کرد.