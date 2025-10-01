کهگیلویه و بویراحمد خورشید درخشان گردشگری ایران است

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در شهرستان دنا:

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زینب خوش اندیش_ سید رضا صالحی امیری عصر چهارشنبه ۹ مهر در آیین بازدید از منطقه گردشگری کوخدان سی‌سخت اظهار داشت: این استان در کنار طبیعت بی‌بدیل و مردمانی خون‌گرم، ۶۸ اثر تاریخی ارزشمند را در دل خود جای داده که هر کدام نشان‌دهنده هویت و رازهای کهن ایران زمین است.

وی با اشاره به اهمیت امنیت و زیرساخت در کنار جذابیت‌های گردشگری افزود: استان کهگیلویه و بویراحمد مجموعه‌ای کامل از این شاخص‌ها را داراست و دولت تلاش خواهد کرد با حمایت از طرح‌های توسعه‌ای، جایگاه گردشگری این منطقه را تقویت کند.

وزیر میراث فرهنگی تصریح کرد: استان کهگیلویه و بویراحمد از ظرفیت‌های بی‌نظیری برای معرفی فرهنگ اصیل ایرانی برخوردار است و زنان و مردان این دیار با نجابت، اصالت، مقاومت و عفاف خود می‌توانند الگوی ارزشمندی برای جامعه باشند.

صالحی امیری گفت: همدلی و پیگیری‌های مسئولان استانی زمینه‌ساز توسعه خواهد بود و دولت نیز هیچ شأنی جز خدمت به مردم برای خود قائل نیست.

وی با یادآوری رشادت‌های مردم استان در دوران جنگ تحمیلی افزود: امنیت و هویت امروز کشور مرهون ازخودگذشتگی شهداست و همه ما در برابر خون شهیدان مسئولیم.

وزیر میراث فرهنگی تأکید کرد: دولت رویکرد عدالت‌محور دارد و اولویت خود را خدمت به اقشار فرودست قرار داده است. حضور مستمر در استان‌ها برای شنیدن مستقیم مطالبات مردم و پیگیری مشکلات، پیام روشن دولت برای همراهی با مردم است.

صالحی امیری خاطرنشان کرد: میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کهگیلویه و بویراحمد ظرفیتی است که می‌تواند در سطح ملی و بین‌المللی به عنوان یک برند معرفی شود و این سفر آغازی برای توجه ویژه‌تر به این حوزه خواهد بود.