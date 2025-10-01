باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - آژانس پناهندگان فلسطینی سازمان ملل (آنروا) روز چهارشنبه اعلام کرد که ارتش اسرائیل روزانه به طور متوسط ​​۱۰۰ فلسطینی را در نوار غزه به شهادت می رساند، علاوه بر کسانی که از گرسنگی و کمبود مراقبت‌های پزشکی جان خود را از دست می دهند.

فیلیپ لازارینی، کمیسر کل آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد (UNRWA) در بیانیه‌ای در X گفت: «به طور متوسط، گزارش شده است که روزانه ۱۰۰ نفر در غزه به دلیل عملیات نظامی اسرائیل یا تیراندازی به نقاط توزیع مواد غذایی «بنیاد بشردوستانه غزه» کشته می‌شوند. در همین حال، دیگران نیز از گرسنگی یا کمبود مراقبت‌های پزشکی جان خود را از دست می‌دهند.»

اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ بیش از ۶۶۱۰۰ فلسطینی، که بیشتر آنها زن و کودک بودند، را در غزه به شهادت رسانده است. بمباران بی‌وقفه، این منطقه محصور را غیرقابل سکونت کرده و منجر به قحطی شده است.

در ۲۷ مه، اسرائیل طرح توزیع کمک‌های جداگانه‌ای را از طریق بنیاد بشردوستانه غزه (GHF) که تحت حمایت ایالات متحده است، با دور زدن سازمان ملل و سازمان‌های بشردوستانه بین‌المللی، آغاز کرد. از آن زمان، نزدیک به ۲۶۰۰ نفر در حین جمع‌آوری کمک در نقاط توزیع، بر اثر تیراندازی نیروهای اسرائیلی شهید و ۱۹۰۰۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

لازارینی با درخواست مستندسازی جنایات مداوم اسرائیل در نوار غزه گفت: «آمار فزاینده مرگ و میر، بی‌تفاوتی فزاینده‌ای را دامن می‌زند.»

وی با تکرار درخواست خود برای آتش‌بس فوری گفت: «رنج باید شنیده و مورد توجه قرار گیرد.»

بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، به طور جداگانه، حمایت خود را از تلاش‌های آنروا برای کمک به پناهندگان فلسطینی در مناطق مختلف، به ویژه در غزه، تکرار کرد. این موضوع در دیدار او با لازارینی در حاشیه نشست رهبران مونیخ در عربستان سعودی در روز چهارشنبه مطرح شد.

طبق بیانیه وزارت امور خارجه مصر، عبدالعاطی بر اهمیت ادامه حمایت مالی و سیاسی از این آژانس سازمان ملل متحد تأکید کرد.

او از جامعه بین‌المللی خواست «به اسرائیل فشار بیاورند تا به کاروان‌های امدادی آنروا اجازه ورود به غزه را بدهد، به ویژه با توجه به قحطی که نوار غزه در نتیجه سیاست‌های گرسنگی اسرائیل با آن مواجه است.»

در اکتبر ۲۰۲۴، پس از ادعا‌های اسرائیل مبنی بر اینکه برخی از کارکنان آنروا ظاهراً در حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ دست داشته‌اند، اسرائیل پس از رأی کنست، عملیات آنروا را در کرانه باختری و غزه مسدود کرد.

آنروا، که پس از روز نکبت فلسطین در سال ۱۹۴۸، که با نام فاجعه نیز شناخته می‌شود، تأسیس شد، به تقریباً ۵.۹ میلیون فلسطینی در پنج منطقه اصلی کمک می‌کند: غزه، کرانه باختری، اردن، سوریه و لبنان.

منبع: آناتولی