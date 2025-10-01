مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به جایگاه راهبردی کشورمان در کریدور جنوبی حمل‌ونقل ریلی چین به اروپا، بر عزم ایران برای توسعه این مسیر و افزایش همکاری‌های منطقه‌ای تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن، در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه هفتمین فوروم تجاری حمل و نقل و لجستیک «راه ابریشم جدید» در آلماتی قزاقستان، با اشاره به رشد فزاینده مبادلات تجاری میان آسیا و اروپا طی دو دهه اخیر، حمل و نقل ریلی را گزینه‌ای مطمئن، اقتصادی و رو به رشد در قیاس با حمل‌ونقل دریایی توصیف کرد.

وی با بیان اینکه احیای جاده ابریشم باستانی در قرن بیست‌ویکم مرهون توسعه خطوط ریلی و ابتکار «یک کمربند – یک جاده» چین است، گفت: این ابتکار به‌عنوان پلی ارتباطی میان شرق و غرب نقش‌آفرینی می‌کند و کریدور‌های ریلی، جایگاه ویژه‌ای در تحقق آن دارند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تشریح مختصات مسیر‌های ریلی مواصلاتی چین به اروپا، کریدور شمالی (از مسیر قزاقستان، روسیه و بلاروس)، کریدور میانی (از مسیر قزاقستان، دریای خزر، آذربایجان و گرجستان) و کریدور جنوبی (از مسیر قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران و ترکیه) را سه محور اصلی این شبکه دانست و گفت: از زمان آغاز به کار پروژه ابتکار کمربند و جاده تاکنون، بیش از ۱۰۲ هزار قطار کانتینری میان چین و اروپا مبادله شده که تنها در سال ۲۰۲۴ بیش از ۱۹ هزار رام قطار در این مسیر‌ها تردد کرده‌اند.

وی گفت: کریدور میانی نیز طی سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته و حجم بار جابه‌جا شده از این مسیر در سال ۲۰۲۴ به ۵۶.۵ هزار TEU معادل ۴.۵ میلیون تن رسیده است.

مدیرعامل راه‌آهن با تأکید بر ظرفیت‌های کریدور جنوبی عبوری از ایران افزود: راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد با همکاری چین و دیگر کشور‌های مسیر، این کریدور را توسعه داده و سهم بیشتری از مبادلات ریلی آسیا – اروپا را به خود تخصیص دهد.

وی در پایان بر ضرورت افزایش هم‌افزایی میان راه آهن‌های شریک در کریدور‌های ریلی منطقه‌ای، رفع موانع موجود و بهره برداری حداکثری از ظرفیت حمل و نقل ریلی در راستای توسعه تجارت بین‌المللی تأکید کرد.

منبع: روابط عمومی راه آهن

