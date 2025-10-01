باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که ۲۱ نهاد و ۱۷ فرد را به اتهام نقشآفرینی در روند تامین تسلیحات ایران تحت تحریم قرار میدهد.
ادعا شده که افراد و نهادهای مذکور دستیابی به کالاها و فناوریهای حساس را برای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشورمان و همچنین تولید موشک و هواپیماهای نظامی را تسهیل کردهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا در انتها اشاره کرد که این اقدام در راستای اعمال مجدد تحریمهای سازمان ملل علیه ایران صورت میگیرد.
«فرحان عزیز حق» معاون سخنگوی سازمان ملل روز یکشنبه از بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران خبر داد. این اقدام با سوءاستفاده تروئیکای اروپایی از سازوکار حلوفصل اختلاف در توافق برجام صورت گرفت. در همین راستا، این هفته انگلیس ۷۱ مورد تحریم جدید علیه کشورمان اعمال کرد و ژاپن به طور جداگانه اعلام کرد که داراییهای ۷۸ نهاد و ۴۳ فرد حقیقی وابسته به ایران را مسدود خواهد کرد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران سازوکار اسنپبک را «غیرقانونی» خوانده و هشدار داد که تحریمها «اقدامات خصمانهای» هستند که با دیپلماسی ناسازگارند.
