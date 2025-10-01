باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین علی ملانوری، مشاور وزیر رئیس ستاد کانون‌های مساجد کشور صبح امروز (چهارشنبه، ۹ مهرماه) در دیدار با استاندار قم ضمن قدردانی از حمایت‌ها و تلاش‌های استاندار در حوزه فرهنگی، به تشریح برنامه‌ها و اقدامات گسترده ستاد کانون‌های مساجد کشور پرداخت.

وی بر جایگاه ویژه مساجد به عنوان کانون‌های تربیتی، فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد و گفت: مساجد باید به عنوان مرکز اتصال نسل‌ها و ارتقاء دینداری نوجوانان و جوانان، با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی روزآمد، اداره شوند.

حجت الاسلام والمسلمین ملانوری افزود: پُر کردن فاصله بین مسجد و جوانان از اولویت‌های اصلی ما است و رئیس‌جمهور، ارائه خدمات اجتماعی در مساجد را راهکار اساسی برای این موضوع می‌داند.

رئیس ستاد کانون‌های مساجد با بیان اینکه در سال‌های اخیر فعالیت‌های مساجد با افت و خیز‌هایی همراه بوده است، افزود: طرح ملی «محراب» که با هدف ارتقاء و به‌روزرسانی عملکرد ۱۰ هزار مسجد پیشرو در سراسر کشور اجرا می‌شود، گام مهمی در جهت انسجام بخشی و هماهنگی فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی مساجد است.

وی ادامه داد: فعالیت‌های کانون‌های مساجد بر سه محور کتاب و کتابخانه، هنر و به‌ویژه رسانه متمرکز است؛ رسانه به عنوان ذات فعالیت‌ها نقش کلیدی دارد.

ملانوری با تاکید بر تربیت و واگذاری مسئولیت به نوجوانان جهت تقویت دینداری و ایجاد نسل فعال فرهنگی گفت: همچنین شورای فرهنگ عمومی کشور برنامه‌های خود را بر سه محور دینداری نوجوانان، سرمایه‌های اجتماعی و اصلاح رفتار‌های اجتماعی متمرکز کرده است.

مشاور وزیر با اشاره به نقش موثر استان قم و تجربه موفق این استان در تربیت کادر نوجوان، بر ضرورت تربیت نیرو‌های متخصص و آموزش دیده در مساجد تأکید کرد و گفت: ارتباط مستمر امامان جماعت با کانون‌های فرهنگی مساجد، زمینه‌ساز افزایش کارآمدی برنامه‌ها خواهد بود.

وی همچنین بر اهمیت به‌روزرسانی تجهیزات و استفاده از فناوری‌های نوین در مساجد تاکید کرد و افزود: همکاری و هماهنگی میان نهاد‌های مختلف از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، از ضروریات موفقیت فعالیت‌های فرهنگی در مساجد است.

رئیس ستاد کانون‌های مساجد کشور ضمن اشاره به ضرورت مدیریت اوقات فراغت نوجوانان و جوانان، از اجرای طرح‌های مشترک با شهرداری‌ها و سایر نهاد‌های فرهنگی در استان‌های مختلف خبر داد که با هدف افزایش نشاط اجتماعی و تقویت دینداری جوانان و نوجوانان در حال انجام است.

وی افزود: استان قم به دلیل دارا بودن ظرفیت‌های فرهنگی بالا، باید به عنوان الگو و پرچمدار در تربیت نسل نوین و تقویت دینداری نوجوانان کشور مطرح باشد و امیدواریم با عنایت حضرت معصومه سلام‌الله‌علی‌ها و حمایت‌های استاندار محترم قم، این مسیر به صورت مستمر و رو به رشد ادامه یابد.

در پایان این دیدار، حجت‌الاسلام ملانوری خواستار تقویت زیرساخت‌های فرهنگی مساجد و افزایش اعتبارات برای تجهیز و پشتیبانی از فعالیت‌های کانون‌های فرهنگی شد و ابراز امیدواری کرد: تعامل و همکاری نهاد‌های مختلف در راستای توسعه فرهنگی و اجتماعی مساجد روز به روز تقویت شود.