یک نماینده مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره وضعیت حقوقی انحصار صداوسیما در پخش مسابقات ورزشی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی گفت: اتفاقی که درباره تبصره ماده ۲۲ لایحه نظام باشگاه‌داری در مجلس شورای اسلامی رخ داد، به هیچ‌عنوان به معنای مخالفت مجلس با انحصار سازمان صداوسیما در پخش مسابقات ورزشی نیست؛ بلکه این تبصره به دلیل مغایرت شکلی با ماده ۱۵۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، امکان الحاق به ماده ۲۲ را نداشت و با ابهام مطرح شده توسط یکی از نمایندگان از متن ماده حذف شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه موضوع حق پخش مسابقات ورزشی در مواد دیگر این لایحه به‌طور مشخص تعیین‌تکلیف شده، افزود: طبق تبصره ماده ۱۷، دولت مکلف است به‌منظور ارتقای سلامت جامعه، ترویج فرهنگ ورزش و دسترسی رایگان و عمومی‌به مسابقات ورزشی، اعتبارات لازم برای پرداخت حق پخش تلویزیونی و حقوق چندرسانه‌ای مسابقات ورزشی را بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان صداوسیما تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، تأمین و تخصیص دهد. بنابراین، این موضوع از نظر مالی و اجرایی کاملاً روشن و مشخص است و ضوابط آن در آیین‌نامه دولت تعیین خواهد شد.

این نماینده مجلس در پاسخ به برخی تفسیر‌های رسانه‌ای درباره احتمال پایان انحصار صداوسیما نیز تأکید کرد: براساس اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی، انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری ازطریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر منحصراً در اختیار سازمان صداوسیماست و هرگونه فعالیت خارج از این چارچوب، خلاف نص قانون اساسی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به مستندات بالادستی نیز خاطرنشان کرد: علاوه‌بر اصول قانون اساسی، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بر انحصار صداوسیما در حوزه صوت و تصویر فراگیر تأکید دارند. بنابراین، هر مصوبه‌ای که ناقض این انحصار باشد، با ایراد شورای محترم نگهبان مواجه خواهد شد و قابلیت اجرا نخواهد داشت.

نماینده مردم تهران با تأکید بر التزام مجلس به قانون اساسی افزود: مجلس شورای اسلامی همواره در چارچوب قانون حرکت کرده و خواهد کرد. درخصوص حق پخش مسابقات ورزشی نیز ملاک عمل، اصول قانون اساسی و مصوبات بالادستی است که به صراحت، انحصار صداوسیما را تثبیت کرده‌اند.

منبع: صداوسیما

برچسب ها: صداوسیما ، پخش مسابقات ، مجلس شورای اسلامی
خبرهای مرتبط
با حکم دکتر قالیباف؛
محمد رشیدی به عنوان نماینده رئیس مجلس در شورای عالی نوجوانان و جوانان معرفی شد
نظارت ویژه دیوان محاسبات بر‌ حسن اجرای بیمه رسانه‌های دولتی
مجلس از منافع ملت ایران خصوصا حق هسته‌ای صیانت خواهد کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۴ ۰۹ مهر ۱۴۰۴
مگر میخواست مخالفت کنه چه عجیب
۰
۰
پاسخ دادن
هنوز با گذشت ۸ سال مردم من را جواد جوادی صدا می‌زنند
فیلم‌های پایان هفته تلویزیون؛ از آبی‌روشن تا خدای جنگ
عذرخواهی سازندگان «پسران هور»/ قصدی برای خدشه به شأن دستگاه قضایی نداریم
۸۶ فیلم در رقابت اسکار بین‌المللی + فهرست
آخرین اخبار
عذرخواهی سازندگان «پسران هور»/ قصدی برای خدشه به شأن دستگاه قضایی نداریم
۸۶ فیلم در رقابت اسکار بین‌المللی + فهرست
فیلم‌های پایان هفته تلویزیون؛ از آبی‌روشن تا خدای جنگ
هنوز با گذشت ۸ سال مردم من را جواد جوادی صدا می‌زنند
جبلی: آموزش‌وپرورش بزرگ‌ترین نهاد فرهنگی و آینده‌ساز کشور است
صالحی‌امیری: دنیا بداند ایران «امن» است
مجلس با انحصار صداوسیما در پخش مسابقات ورزشی مخالفت نکرد
پیمان یوسفی گزارشگر بازی امشب استقلال
نشان درجه یک هنری به «جعفر دهقان» اهدا شد
برنامه تعطیلی سالن‌های نمایشی در سالروز وفات حضرت معصومه (س)
ناگفته‌هایی از شهید نصرالله و فرماندهان حزب‌الله در «ملازمان حرم» + فیلم
سرانجام فرش های مفقود شده سعد آباد چه شد؟
نامه‌ای به فرزندان دانش‌آموز شهدای جنگ ۱۲ روزه
برنامه‌های امام حسن عسکری (ع) برای آماده‌سازی غیبت امام زمان (عج)
تقدیر شورای عالی سیاسی یمن از کانال عربی شبکه سحاب
از ظرفیت صداوسیما برای ترویج عدالت آموزشی استفاده می‌کنیم
شما به دورهمی «به افق فلسطین» دعوت هستید
«حبیب‌الله» از ترکیه دست‌پر برگشت