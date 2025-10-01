باشگاه خبرنگاران جوان - در نشست صمیمی میان معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مدیران امور استان‌های سازمان صدا و سیما، سردار «سعید منتظرالمهدی» با اشاره به آغاز هفته انتظامی ۱۴۰۴ از جمعه ۱۱ مهرماه، بر ضرورت هم‌افزایی رسانه‌ای و فرهنگی در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و تقویت ارتباط با مردم تأکید کرد.

هفته‌ای برای انسجام و تعامل ملی

سردار منتظرالمهدی اعلام کرد: هفته انتظامی امسال از ۱۱ تا ۱۸ مهرماه برگزار می‌شود و شعار این هفته باید به راهبردی عملیاتی تبدیل شود که در طول سال، مسیر فعالیت‌های همکاران انتظامی را روشن کند.

رسانه ملی، همراه همیشگی امنیت

وی با اشاره به نقش مؤثر رسانه‌ها در جنگ ۱۲ روزه اخیر افزود: در آن روز‌های حساس، تهدیدات جدی در تهران وجود داشت، اما با لطف الهی و همراهی نیرو‌های مخلصی، چون بسیج و سازمان صدا و سیما، توانستیم از این بحران عبور کنیم. دوربین‌های رسانه ملی با وجود خطرات، همواره در کنار ما بودند و اطلاع‌رسانی به‌موقع آنها موجب آرامش روانی جامعه شد.

دعوت به مشارکت استان‌ها در تولیدات مشترک

سردار منتظرالمهدی خطاب به مدیران امور استان‌ها گفت: اگر طرح مشترکی با رسانه دارید، آن را اعلام کنید تا در صورت نیاز اصلاحات لازم انجام شود. با تلاش جمعی می‌توانیم در حوزه‌های مختلف فرهنگی و رسانه‌ای، تولیدات مؤثری داشته باشیم.

تأکید بر سرعت و دقت در انتقال اخبار

وی همچنین بر اهمیت ارسال سریع و دقیق اخبار از استان‌ها به مرکز تأکید کرد و افزود: برخی موضوعات با وجود منشأ استانی، دارای اهمیت ملی هستند و باید بلافاصله به مرکز گزارش شوند تا اقدامات لازم صورت گیرد.

در پایان این نشست، سردار منتظرالمهدی از همکاری صمیمانه سازمان صدا و سیما در مسیر حفظ امنیت کشور قدردانی و ابراز امیدواری کرد که این تعامل سازنده در آینده نیز با قدرت ادامه یابد.

گام رو به جلو برای افزایش تعامل

"علیرضا کیخا" مدیرکل سیمای استان ها، نیز ضمن تبریک هفته انتظامی، برگزاری این جلسه را یک گام رو به جلو برای افزایش تعامل و درک متقابل دو مجموعه دانست و گفت: تعامل بین فراجا و صدا و سیما تاکنون به بهترین شکل بوده، اما همیشه یک گام رو به جلوتر و بهتر وجود دارد که جلسه امروز هم در همین راستا برگزار شد.

وی تصریح کرد: ما آمادگی داریم تا در زمینه تولید محتوا ویژه انتظامی تفاهم نامه‌ای را در سبک و ساختار‌های مختلفی نظیر ترکیبی، کوتاه، فیلر، نمایشی وغیره در صدا وسیما تنظیم کنیم.

این مقام مسئول بیان کرد: با توجه به وجود اشتیاق لازم برای تولید محتوا در هر دو سازمان ان شاءالله هر چه سریع‌تر به آنتن هم می‌رسد.

کیخا عنوان داشت: همه استان‌های صدا و سیما طی هفته انتظامی به این رویداد مهم می‌پردازند و به روی آنتن می‌رود.

مدیرکل سیمای استان‌ها خاطر نشان کرد: در آینده نیز چند سریال تلویزیونی در حال تولید در حوزه اجتماعی و در ژانر‌های مختلف داریم که انتظامی نقش پر رنگی در آن دارد نیز به روی آنتن می‌رود.

وی یادآور شد: آخرین سریال با موضوع انتظامی "بادار" بوده که از شبکه یک پخش شده است این مجموعه با تعامل حداکثری با فراجا تولید شد و همانطور که اشاره شد در حال حاضر نیز تعدادی سریال در حال ساخت مقابل دوربین داریم که همکاری و نقش انتظامی در آنها قابل توجه است.

منبع: پلیس