در قانون مجازات اسلامی، اعدام به عنوان سنگین‌ترین مجازات برای برخی جرائم خاص در نظر گرفته شده است. با این حال، گاهی در احکام قضایی عباراتی مانند «دو بار اعدام» یا «سه بار اعدام» دیده می‌شود که ممکن است برای بسیاری از افراد سؤال‌برانگیز باشد.

صدور حکم دو یا چند بار اعدام در نظام کیفری ایران امری استثنایی اما پیش‌بینی‌شده در قانون مجازات اسلامی است. این نوع احکام زمانی صادر می‌شوند که فرد مرتکب چند جرم مستقل و بسیار سنگین شده باشد و هر یک از آن جرائم، به طور جداگانه، مستوجب مجازات اعدام باشد.