باشگاه خبرنگاران جوان - چندی پیش یک جنایتکار در منطقه شمال کشور به ۱۰ بار اعدام محکوم شد و برای بسیاری سؤال است که چگونه میشود یک نفر را به ۱۰ بار اعدام محکوم کرد.
در قانون مجازات اسلامی، اعدام به عنوان سنگینترین مجازات برای برخی جرائم خاص در نظر گرفته شده است. با این حال، گاهی در احکام قضایی عباراتی مانند «دو بار اعدام» یا «سه بار اعدام» دیده میشود که ممکن است برای بسیاری از افراد سؤالبرانگیز باشد.صدور حکم دو یا چند بار اعدام در نظام کیفری ایران امری استثنایی اما پیشبینیشده در قانون مجازات اسلامی است. این نوع احکام زمانی صادر میشوند که فرد مرتکب چند جرم مستقل و بسیار سنگین شده باشد و هر یک از آن جرائم، به طور جداگانه، مستوجب مجازات اعدام باشد.
در مواردی که فرد به دو یا سه بار یا بیشتر به اعدام محکوم شده باشد، روند اجرا تفاوتی با حکم اعدام معمولی ندارد؛ یعنی مجرم فقط یک بار اعدام میشود. تعدد احکام صرفاً برای جنبه حقوقی و حفظ قابلیت اجرای مجازات در صورت لغو بخشی از احکام است. یعنی اگر یکی از اولیای دم رضایت داد، به دلیل جرم بعدی اعدام میشود، یا اگر بر اساس مادهای از قانون برای یکی از جرمها عفو خورد برای جرم دیگر اعدام میشود.این اتفاق پیش از این هم برای چند قاتل سریالی رخ داد که معروفترین آنها غلامرضا خشرو معروف به خفاش شب بود که حدود سه دهه قبل به جرم قتل و تجاوز به ۹ زن و دختر به ۹ بار اعدام محکوم شد.
در این حالت، دادگاه برای هر جرم، مجازات جداگانه تعیین میکند تا حتی اگر به هر دلیل یکی از احکام ساقط شود، سایر احکام قابلیت اجرا داشته باشند. این امر از نگاه قانونگذار نه تنها جنبه بازدارندگی دارد بلکه نوعی تضمین برای اجرای عدالت محسوب میشود.
منبع: فارس