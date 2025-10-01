وداع با مادر سه شهید + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u067e\u06cc\u06a9\u0631 \u0628\u0627\u0646\u0648 \u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0627\u062d\u0645\u062f\u06cc \u0645\u0627\u062f\u0631 \u0633\u0647 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0645\u0642\u062f\u0633 \u062f\u0631 \u062c\u0648\u0627\u0631 \u0641\u0631\u0632\u0646\u062f\u0627\u0646\u0634 \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc \u0645\u0632\u06cc\u0646\u0627\u0646 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0631\u0636\u0648\u06cc \u0622\u0631\u0627\u0645 \u06af\u0631\u0641\u062a.\n\u0631\u0626\u06cc\u0633 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u0648 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0645\u062c\u0644\u0633 \u062f\u0631 \u067e\u06cc\u0627\u0645 \u0647\u0627\u06cc\u06cc \u062c\u062f\u0627\u06af\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631\u06af\u0630\u0634\u062a \u0645\u0627\u062f\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc \u0645\u0632\u06cc\u0646\u0627\u0646\u06cc \u0631\u0627 \u062a\u0633\u0644\u06cc\u062a \u06af\u0641\u062a\u0646\u062f.\n\u00a0\n