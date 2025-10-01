باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
وداع با مادر سه شهید + فیلم

پیکر مادر شهیدان حسینی مزینانی در جوار سه فرزندش آرام گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیکر بانو فاطمه احمدی مادر سه شهید دفاع مقدس در جوار فرزندانش در روستای مزینان خراسان رضوی آرام گرفت.

رئیس جمهور و رئیس مجلس در پیام هایی جداگانه درگذشت مادر شهیدان حسینی مزینانی را تسلیت گفتند.

 

